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أطلق «واتساب» مجموعة من التحديثات تتعلق بمعرفة ما اذا كان لديك مكالمة في الانتظار أثناء وجودك على الهاتف، وحظر دعوات المجموعة من الغرباء، وآخر هذه الميزات تلقي تذكيرات بشأن الأحداث المهمة. ولتفعيل هذه الميزة يجب تحديث تطبيق «واتساب» للحصول على أحدث الميزات، واذا لم تتمكن من رؤيتها فلا داعي للذعر، ففي بعض الأحيان يتم تنشيط ميزات جديدة في أوقات مختلفة لمستخدمين مختلفين أثناء بدء التشغيل. الميزة الجديدة هي أداة تذكير تتيح لك انشاء واستقبال تنبيهات داخل «واتساب»، وستحتاج الى تنزيل واعداد تطبيق التذكير الشهير «أني. دو» (Any.do)، ثم يمكنك ربطه بـ«واتساب» للتذكير السهل، ويمكنك ارسال رسالة نصية، مثل «الغاء اشتراكي في النادي الصحي»، وسيتم تذكيرك لاحقا.