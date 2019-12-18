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ارتضى القادسية نتيجة التعادل 1-1 مع مضيفه الشباب في اللقاء الذي استؤنف أمس في ختام منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز. وأقيمت المباراة على مدى يومين، اذ لعب الفريقان أول من أمس الشوط الأول فقط وانتهى بالتعادل 1-1، سجل للشباب بيراهيم غابي في الدقيقة 24 وللقادسية بدر المطوع في الدقيقة 41، وبسبب تساقط الامطار الغزيرة وتأثر أرضية ملعب ستاد نادي الشباب بها وحالة عدم استقرار الطقس قرر الحكم هاشم الابراهيم ايقاف اللقاء الذي استكمل مساء أمس وظلت النتيجة على حالها. ورفع القادسية رصيده الى 13 نقطة في المركز الثالث بفارق الاهداف عن كاظمة، فيما رفع الشباب رصيده الى 11 نقطة في المركز الخامس.

وجاء الشوط الثاني أمس متكافئا بين الفريقين وتحديدا في أول 20 دقيقة اذ وقف الشباب ندا عنيدا في وجه منافسه في ظل التزامه بالنواحي الدفاعية وفرض رقابة لصيقة على بدر المطوع من قبل محترفه فال، ولم يستطع القادسية تهديد مرمى الشباب الا في الدقيقة 65 عبر رأسية محمد الفهد التي ابعدها المدافع محمد العطار من امام المرمى.

وكاد عبدالله ماوي الذي دخل بديلاً لرضا هاني ان يفتتح التسجيل القائم الايمن تكفل بابعاد كرته الرأسية (73)، وشارك سيف الحشان بدلا من صالح الشيخ والبرازيلي رونينهو بدلا من عامر معتوق على امل تنشيط الجبهة الأمامية لكن دون جدوى، فيما أخرج خالد الزنكي مدرب الشباب لاعبه عبدالله الباذر وأشرك بدلا منه مبارك سعيد. وفي الوقت بدل الضائع كاد أحمد الزنكي يحسم النتيجة لكن تسديدته التي اطلقها من خارج المنطقة مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى خالد الرشيدي، قبل ان يهدر علي اشكناني فرصة لا تعوض في اللحظات الأخيرة عندما سدد الكرة فوق العارضة. وأنذر الحكم، بدر المطوع من القادسية وأحمد الزنكي واتينغا من الشباب. وكادت المباراة أن تشهد حادثاً مأساوياً خلال شوطها الأول عندما اصطدمت «الرافعة» التي تعمل في الصالة متعددة الأغراض بعامود الانارة لكن العناية الإلهية وقفت حائلا امام خطر سقوط «الكشافات» (التي صارت تهتز) على الحضور ووقوع الكارثة.

