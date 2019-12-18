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أعرب مدرب اليرموك هاني الصقر عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون في المباراة التي اقيمت اول من امس أمام الكويت وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ، مشيدا بالروح القتالية التي ظهروا عليها والتزامهم بالتعليمات داخل الملعب خاصة نجم اللقاء الحارس فيصل المكيمي الذي قدم مباراة كبيرة.

وقال الصقر: «على الرغم من غياب المحترفين يوسف سيكور ويانيك ومشاركة المحترف الثالث دوف في أخر ربع ساعة من المباراة إلا أن أبناء اليرموك لم يتأثروا بغيابهم بل كانوا رجالا في الملعب في ظل الروح القتالية التي ظهروا عليها خاصة في الشوط الثاني والذي استطاعوا تسجيل هدف التعادل والخروج بنقطة من متصدر الدوري».

وأكد الصقر أن الفريق كان في حاجة ماسة الى هذة النقطة من أجل رفع الروح المعنوية اللاعبين وتشجيعهم على تقديم الأفضل في المباراة المقبلة أمام العربي، منوها بأنه منح اللاعبين راحة لمدة يوم على أن يستأنفوا تدريباتهم اليوم بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء المصابين محمد الغريب وحسين الغريب وفهد الحمدان.

