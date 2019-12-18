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يسعى الكويت اليوم إلى تحقيق انتصار جديد عندما يخوض لقاء لا يخلو من صعوبة أمام الجهراء في 07:00 مساء على صالة قشيعان المطيري في نادي النصر ضمن الجولة الـ 17 من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة والتي تشهد 3 مواجهات آخرى تجمع كاظمة مع القرين في 05:00 مساء على الصالة ذاتها، فيما يلعب على صالة الكويت،التضامن مع برقان في 05:00، والساحل مع الصليبخات في 07:00.

ويتصدر كاظمة ترتيب الفرق برصيد 17 نقطة، يأتي بعده الكويت برصيد 16 نقطة، ثم الجهراء 15 نقطة، والقادسية والعربي واليرموك والشباب 14 نقطة، والقرين 13، وبرقان 10 نقاط، والصليبخات والنصر 9 نقاط، والساحل 8 نقاط، واخيراً التضامن 7 نقاط.

ويقام الدور التهميدي بنظام الدوري من قسم واحد على ان تتأهل الفرق الستة الاولى الى الدور الثاني الذي يقام بنظام الدوري ايضا من قسمين ثم تتأهل الفرق اصحاب المراكز الاربعة الاولى الى المربع الذهبي حيث يلعب الاول مع الرابع والثاني مع الثالث في نصف النهائي على ان يتأهل الفائزان الى المباراة النهائية التي ستقام بنظام «بلاي اوف» من ثلاث مباريات.

ويبدو الكويت مرشحاً لتحقيق نقطتي المباراة قياساً على مستوى الفريقين في البطولة حيث يحقق الأبيض انتصارات لافتة بفارق كبير من النقاط على جميع الفرق التي يواجهها، في حين يعاني الجهراء كثيراً من أجل التواجد مع الستة الكبار على غير العادة في المواسم السابقة الأمر الذي يؤكد أن الكويت لن يعاني كثيراً في اضافة نقطتين جديدتين إلى رصيده.

وفي المباراة الثانية، سيحاول القرين مجاراة خصمه البرتقالي متصدر الترتيب من أجل تعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني.

وفي المباراة الثالثة التي تجمع التضامن مع برقان يسعى الاخير الى المحافظة على آماله في التأهل من خلال تحقيق الفوز في الوقت الذي يفتقد به منافسه اية حظوظ لبلوغ الادوار المتقدمة.

وتعتبر المباراة الاخيرة بين الساحل والصليبخات هامشية نظراً لأن الفريقين بعيدين عن المنافسة ومباراتهما بعيدة عن حسابات التأهل أو التأثير على بقية الفرق.

