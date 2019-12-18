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السيد اعتذر عن تكملة المشوار وبوجيدار يقود الأبيض


ذكر نادي الكويت عبر حسابه الرسمي في «تويتر» أول من أمس أن مدرب الفريق الأول لكرة القدم السوري حسام السيد قدم اعتذاره عن تكملة المشوار مع «الأبيض» وطلب فسخ عقده بالتراضي لظروفه الخاصة.
فيما أسند النادي مهمة تدريب الفريق الأول إلى المدرب بوجيـدار سكـك على ان يساعـده الوطني وليــد نصـار وكـريـم الشاذلي وخليل الجبابلي مدرباً للياقة البـدنيـة واكسـافي بوينتريال مـدربـاً لحــراس المرمى .
من جانب آخر، فسخ الكويت عقد مدرب الفريق الأول لكرة اليد التونسي منير حسن بالتراضي لظروفه الخاصة، فيما أفاد مدير اللعبة هيثم الرشيدي أنه: «سيتم الإعلان عن المدرب الجديد بعد الاتفاق النهائي على جميع البنود».


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