loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الجهراء في ضيافة الفحيحيل


يحل الجهراء المتصدر ضيفا على الفحيحيل في لقاء يقام في 04:05 مساء اليوم ضمن الجولة التاسعة من بطولة دوري الدرجة الأولى، والتي تشهد مواجهة أخرى في التوقيت ذاته وتجمع خيطان مع برقان على ستاد ناصر العصيمي.
ويأمل الجهراء في مواصلة تقدمه في البطولة على أمل الظهور في الدوري الممتاز الموسم المقبل اذ يحتل حاليا المركز الأول برصيد 13 نقطة من مباريات، متقدما على مطارده الصليبخات (12 نقطة من 7 مباريات) الذي يغيب عن هذه الجولة وفقا لنظام البطولة. ويأتي برقان في المركز الثالث بـ 9 نقاط من 6 مباريات، مقابل 6 نقاط للفحيحيل و5 نقاط لخيطان الأخير.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة