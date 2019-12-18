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يحل الجهراء المتصدر ضيفا على الفحيحيل في لقاء يقام في 04:05 مساء اليوم ضمن الجولة التاسعة من بطولة دوري الدرجة الأولى، والتي تشهد مواجهة أخرى في التوقيت ذاته وتجمع خيطان مع برقان على ستاد ناصر العصيمي.

ويأمل الجهراء في مواصلة تقدمه في البطولة على أمل الظهور في الدوري الممتاز الموسم المقبل اذ يحتل حاليا المركز الأول برصيد 13 نقطة من مباريات، متقدما على مطارده الصليبخات (12 نقطة من 7 مباريات) الذي يغيب عن هذه الجولة وفقا لنظام البطولة. ويأتي برقان في المركز الثالث بـ 9 نقاط من 6 مباريات، مقابل 6 نقاط للفحيحيل و5 نقاط لخيطان الأخير.

