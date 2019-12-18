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حصد منتخب رفع الاثقال للرجال والسيدات 41 ميدالية ملونة والمركز الثاني في الترتيب العام للبطولة العربية بهذه اللعبة والتي اختتمت منافساتها اول من امس بالاردن بمشاركة 18 دولة.وتمكن ابطال الكويت من اضافة 19 ميدالية الى حصيلة السيدات اللاتي شاركن في اول بطولة خارجية لهن والبالغة 22 ميدالية بعد ان أحرز اللاعبان ضاري محمد وعثمان العجمي ميدالية فضية وتسع برونزيات في منافسات الاشبال والناشئين.وفي منافسات العمومي احرز كل من اللاعب مهدي بوصخر ثلاث ميداليات ذهبية (فئة 109 كيلوغرامات) واللاعب خالد الدحملي ثلاث برونزيات (فئة 102 كيلوغرام) واللاعب حمود عبدالعزيز ثلاث برونزيات (فئة 109 كيلوغرامات فما فوق).

وبهذه المناسبة هنأ امين سر اتحاد رفع الاثقال نائب رئيس الوفد الى الاردن مسيلم العدواني لاعبي المنتخب على تحقيق هذا «الانجاز المميز وتقديمهم المستويات اللافتة».واشاد العدواني بأداء لاعبات المنتخب اللاتي شاركن في اول بطولة خارجية لهن بعد تشكيل المنتخب في شهر يونيو الماضي ونجحن في تحقيق المركز الثاني بالترتيب العام للبطولة.واكد حرص الاتحاد على المحافظة على مستوى اللاعبات وتطويرهن لخوض الاستحقاقات المقبلة حيث تعد البطولة الحالية «اول خطوة جادة» للمنتخب النسائي متوقعا مستقبلا زاهرا لهن وسط وجود رياضيات مؤهلات لرفع اسم الكويت عاليا.وحول منافسات البطولة اشاد العدواني بالمستوى العام للبطولة والتنافس العالي بين لاعبي 18 منتخبا عربيا مؤكدا اهمية البطولة في الاعداد للبطولة الخليجية التي ستستضيفها الكويت في فبراير المقبل وفي سباق التأهل لاولمبياد (طوكيو 2020).واعرب العدواني عن الشكر والتقدير لرئيس اللجنة الاولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح واعضائها لاسيما رئيسة اللجنة النسائية فاطمة حيات على التشجيع والدعم والمتابعة لنتائج المنتخب أولا بأول.وثمن كذلك الجهود التي يقوم بها المسؤولون في الهيئة العامة للرياضة من اجل تسهيل مهام المنتخبات الرياضية مبينا اهمية استمرار تقديم الدعم والرعاية للاعبين واللاعبات وتوفير الاجواء المناسبة لخوض غمار المنافسات والاستحقاقات المقبلة.

