مرأة

اعتمد المصمم اللبناني زياد نكد بشكل كبير على الأقمشة اللامعة التي زينت الكثير من التصميمات، كما استخدم الأقمشة الناعمة والفخامة واهتم بالتفاصيل التي تجذب الأنظار حول مجموعته الجديدة. وقد أطلق زياد مجموعة جديدة من فساتين السهرة لخريف وشتاء 2019-2020 وذلك خلال مشاركته في أسبوع الموضة في باريس.

واتسمت تصميمات فساتين زياد نكد بدرجات النيون والأزرق والرمادي والوردي، والتطريزات اللافتة التي زادت من جمال الفساتين.

حرص زياد نكد على التنوع بين الموديلات وتصميمات فساتين السهرة ما بين المنقوشة والمحددة للقوام، بحيث تتناسب مع الأذواق والأجسام المختلفة.

اتسمت موديلات فساتين مجموعته بنفحة رومانية مع الطابع الهندسي، وازدادت بالتطريزات المحبوكة بشكل متقن مع الأقمشة الفاخرة من الترتر، وبالتالي استطاع دمج العديد من التفاصيل المتناقضة مع بعضها لتشكل تصاميمه لوحة فنية ساحرة. وقد استطاع زياد تلبية كل الأذواق والتي تتماشى مع شكل الجسم مثل الفساتين المجسمة لصاحبات القوام الممشوق والرشيق أو الفساتين المنقوشة والتي تخفي عيوب الجسم.

كما استخدم تفاصيل مميزة في فساتينه مثل الريش والأكمام الواسعة المنسدلة بأقمشة الـ كريب والشيفون والحرير. وبالنسبة إلى فستان الزفاف، فابتعد زياد نكد عن اللون التقليدي الأبيض وتوجه نحو اللون العاجي الذي يلائم مختلف ألوان البشرة. وازدان الفستان بمربعات الموزاييك المتناثرة على أقماشه مع قماش التول الأنثوي.

