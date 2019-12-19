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منة شلبي: وصولي إلى البطولة لم يكن سهلاً


أكدت الفنانة منة شلبي أن وصولها إلى البطولة لم يكن سهلا أبدا، لأنها مرت بمراحل صعبة في مشوارها الفني. وقالت منة شلبي، في تصريحات صحافية، إنها دائما ما طمحت طوال مشوارها الفني الممتد على مدى 19 عاما لتكون شخصية مهمة جداً في صناعة السينما. وأضافت أن الموضوع ليس بطول المشوار الفني، بل بتأثير الأدوار التي تقدمها، مشيرة إلى أن كل مرحلة من عمرها استفادت منها وساعدتها كثيراً في تكوين رؤيتها لعالم صناعة السينما.. مُعبرة عن عدم قلقها من عرض مسلسلها الجديد (كل أسبوع يوم جمعة) على منصة إلكترونية لأن الفكرة والسيناريو الجيدان يفرضان أنفسهما على الساحة. وأكدت شلبي أن المستقبل هو للمنصات الإلكترونية، ومسلسلها الجديد فيه تفاصيل ستجذب انتباه الجمهور .


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