إضاءات

أعلن مسرح «كايرو شو»، بدء التحضيرات لمسرحية «حزلقوم» للفنان أحمد مكي، استعداداً لانطلاقها للجمهور قريباً، بعد الانتهاء من الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالمسرحية.

وأعرب المخرج والمنتج مجدي الهواري، الشريك المؤسس لـ «كايرو شو»، في بيان، عن سعادته بتقديم شخصية «حزلقوم» في عمل مسرحي، مؤكداً أن الشخصية ثرية جداً ومادة خصبة للكوميديا، وهو ما تحقق بالفعل في السينما والتلفزيون من قبل، وسيتحقق في المسرح، حيث سيتم تقديم الشخصية بصيغة جديدة ومختلفة.

وقال الهواري: «اخترت حزلقوم لأنني من أشد المعجبين بالشخصية، ودائماً ما كانت قادرة على انتزاع الابتسامة مني ومن كل من أعرفهم بكل الأعمار والمستويات».

