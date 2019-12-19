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تحت رعاية وحضور ناصر براك المطير عضو غرقة التجارة والصناعة افتتحت الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية معرضاً للفنانة شعاع الرشيدي يوم امس الاول في مقرها بحولي، بحضور حشد من الفنانين التشكيليين والاعلاميين والمهتمين .

وقد عبر ناصر المطير عن تقديره أولاً للجهود التى تبذلها جمعية الفنانين التشكيليين من أجل خدمة الحركة التشكيلية في كويتنا الغالية. كما أثنى على الاحترافية العالية التي تعاملت بها الفنانة الشابة شعاع الرشيدي وهي تقدم معرضها الذي جاء عامرا بالوجوه والتعابير وأيضا المستوى الرفيع للتعامل مع الحرفة التشكيلية بأبعادها المتجددة .

من جانبه، قال الفنان عبدالرسول سلمان رئيس مجلس الإدارة :

ضمن معرضها تطل علينا وجوه شعاع الرشيدي في معرضها الشخصي الأول ، منبعثاً في تفاصيلها ومسطحاتها دلالات نرى من خلالها العديد من المعاني الفردية ، ومن تلك الوجوه واختفاء ملامح العيون واستبدالها بالأقنعة، أحياناً تحاورنا الأسطح اللونية ذات التراكيب الخفية المعبرة عن الصمود المتوتر ذات الألوان الساخنة التي تأخذنا إلى عالم الحيرة والغموض وجوه مثيرة للقلق في نفوس كل من يشاهدها، يتخفون بأقنعة تخفي هويتهم فلا نستطيع أن نتعرف عليهم أو نقرأ تعبيرات وجوههم أو نحس بمشاعرهم أو ما يدور في خلدهم من نوايا، ذلك لأن الوجه هو الذي يميز الإنسان، فإذا ما تم إخفاؤه أصبح مبهم الشخصية، غامض الهوية، وبلا روح أو حياة، ولم تعد لهم وجوه إنسانية .

أعمال شعاع معزوفة جميلة للانسجام والتكامل بين رؤية المبدعة وموهبتها، وقدراتها التقنية في اللون والضوء في رحاب بيئة بصرية ثرية بالعناصر والرموز من خلال الخطوط واللون ما أعطى الانطباع لوجودها.

بدورها، عبرت الفنانة شعاع الرشيدي عن سعادتها بافتتاح معرضها داعية عشاق الفنون التشكيلية لمتابعة ورصد هذه التجربة، مشيرة الى أن قراءة تعبيرات الوجوه هو العنوان الرئيس لمعرضي، والوجه في لوحاتي يعني الشيء الكثير وفي لوحاتي الوجوه لا تشبه الانسان الحقيقي بل تذهب الى مفردات التحليل والبحث والفن التشكيلي .

