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فاز الفنان القدير عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج» بالتزكية برئاسة مجلس إدارة جمعية الفنانين الكويتيين للدورة المقبلة وضم مجلس الإدارة الجديد كلاً من الموسيقار أنور عبدالله والمخرج عبدالله عبدالرسول والفنان جمال اللهو ود. خالد القلاف والفنان زبير العميري والفنان فتحي الصقر وذلك بعد عقد الجمعية العمومية بمقر جمعية الفنانين بخيطان في السابعة مساء أمس الأول بحضور مراقب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد حسين تقي وسط حضور كبير من الفنانين والإعلاميين وقبل بداية الاجتماع وقف الحضور دقيقة حدادا على كل من السيدة سعاد الخليفة عضو مجلس الإدارة السابق والفنانين الراحلين عبدالمجيد قاسم «عوعو» و«حمد ناصر» والناقد والباحث د. نادر القنة. ثم ألقى المخرج عبدالله عبدالرسول كلمة الفنان القدير شادي الخليج نيابة عنه حيث رحب بالحضور من أعضاء الجمعية العمومية والفنانين والإعلاميين موجها شكره إليهم، مشيرا إلى أن ما تحقق من انجازات خلال الفترة الماضية لم يكن ليتحقق لولا الثقة التي أوليتموها لمجلس الإدارة واليوم نجدد العهد كمجلس إدارة جديد بأن نستكمل المسيرة التي لن تتوقف إلى أن تكتمل الصورة التي تطمحون إليها وقريبا سيتم افتتاح المتحف التراثي الوطني ليكون إضافة جديدة للحركة الفنية مثمنا دور الوزارات المختلفة في المساندة «ما قصروا» وكذلك مبادرات الأفراد من أعضاء الجمعية العمومية وخارجها الذين بادروا بتقديم مقتنياتهم للمتحف وسنواصل بذل الجهد لاستكمال مسيرتنا بدعمكم إن شاء الله. وبعد الموافقة على التقريرين المالي والإداري وانتهاء الجمعية العمومية أقيمت أمسية فنية بمشاركة فرقه الفن والتراث وهي فرقة جديدة والفرقة اليمنية وشارك في إحياء الأمسية المطرب بدر نوري والمطرب حمد الراشد والمطرب صلاح حمد خليفة وشاركهم الفنان القدير شادي الخليج بالغناء وسط أجواء احتفاليه وقدمت الفرقة نخبة من الرقصات والأغاني التراثية كما قدم الفنانون والإعلاميون التهاني والتبريكات لمجلس الإدارة الجديد وثقة الجمعية العمومية فيهم.