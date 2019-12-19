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وجهة نظر

تحكيم


لماذا تكون لجان التحكيم في مهرجان الكويت المسرحي، لأهل المسرح فقط...؟
وبانتظار الإجابة على ذلك السؤال، أشير الى مهرجان «كان» السينمائي الدولي، الأهم عالمياً والأكثر شهرة، حينما يشكل لجانه التحكيمية المتعددة، وعلى رأسها لجنة التحكيم الدولية التي تمنح جائزة السعفة الذهبية، فإن من بين كوادرها عناصر متخصصة بالموسيقى وأخرى بالفنون التشكيلية وثالثة بالرقص ورابعة بالفنون الأدائية حتى وصل الأمر الى الاستعانة بكتاب الرواية ومن بينهم الكولومبي غبراييل غارسيا ماركيز وأيضا الفرنسية فرانسواز سانمان.
إلا عندنا في مهرجان مسرح الكويت المسرحي، لا مكان في لجنة التحكيم إلا لأهل المسرح فقط، وكأن المسرح «أبو الفنون» لايفهمه إلا أهل المسرح فقط.
في مهرجان «برلين» السينمائي، وهكذا الأمر في مهرجان «فنيسيا»، وأيضاً مهرجانات المسرح الكبرى، لجان التحكيم تكون دائما مطرزة بمبدعين في مجالات فنية وإبداعية متعددة.
إلا عندنا.. لجنة التحكيم يحكمها أهل المسرح فقط.
هو أمر يكاد يضيق الخناق على الحرفة، ولايفتح الأبواب للانطلاق بالمسرح وعروضه ومضامينه وحرفياته الى آفاق أوسع وأرحب.. وأبعد.
وهي دعوة للحوار.
وعلى المحبة نلتقي


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