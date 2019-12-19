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كشفت الممثلة وعارضة الأزياء الأميركية الحسناء، ميغان فوكس، أنها ترسل أبناءها إلى مدرسة خاصة بالنباتيين. وأفاد موقع «كونتاكت ميوزيك» الالكتروني أمس الاربعاء بأن فوكس مصممة على السماح لأطفالها الثلاثة بأن يكونوا بحسب ما يريدوا أن يصبحوا عليه، ولكنها تريد أن تعلمهم أن يكونوا لطيفين مع الحيوانات، وألا يقوموا بـ «قطف الازهار من الأرض»، لأنها مقتنعة بأن تلك الازهار لديها «مشاعر وخواطر وعواطف». ونقل الموقع الالكتروني المعني بأخبار المشاهير عن فوكس «33 عاما» القول: «نرسلهم إلى مدرسة نباتية عضوية ومستدامة... يقومون بزرع طعامهم. يزرعونه ويحصدونه ويأخذونه إلى مطاعم محلية لبيعه، حتى يفهموا كيف يحدث كل ذلك». وأضافت الممثلة الحسناء: «أنا محددة جدا بشأن عدم إيذاء الحيوانات. فنحن لا ندوس على النمل، ولا نفعل أشياء من هذا القبيل، كما لا نمزق الزهور لأننا نعتقد أنها جميلة. أعلمهم أن النباتات كائنات حساسة لديها مشاعر وخواطر وعواطف». يذكر أن فوكس المتزوجة من الممثل الاميركي براين أوستن غرين «46 عاما» منذ عام 2010، لديها منه ثلاثة أبناء، هم نوا «سبعة أعوام»، وبودي «خمسة أعوام»، وجيرني «ثلاثة أعوام».