مال وأعمال

أشارت بيانات رسمية الى أن اجمالي ما تم انفاقه من المقيمين والمواطنين في 3 أشهر بلغ 5.8 مليارات دينار موزعة على قيم وأجهزة نقاط البيع بواقع 2.6 مليارات و3.2 مليارات تم انفاقها عبر قيم معاملات أجهزة السحب الآلي في الداخل والخارج وذلك وفق احصائية المركزي عن قيم المعاملات باستخدام البطاقات البلاستيكية.

ووفق البيانات الفصلية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لفترة الربع الثاني من العام الحالي، فقد تراجع ما تم انفاقه بواقع 100 مليون دينار عن الربع الأول عن الربع الثاني، حيث بلغ اجمالي ما تم انفاقه في الربع الأول من العام الحالي 2019 ما قيمته 5.9 مليارات عبر نقاط البيع وأجهزة السحب الآلي.

ووفق الأرقام، فان اجمالي ما تم انفاقه في 6 شهور بلغ 11.7 مليار دينار عبر نقاط البيع وأجهزة السحب الآلي. وأشارت البيانات الى أن ما تم انفاقه في 2018 من خلال استخدام البطاقات البلاستيكية بلغ 23.8 مليار دينار عبر نقاط البيع وأجهزة السحب الآلي.

وفي سياق متصل، اقتربت اصدارات بنك الكويت المركزي من السندات والتورق المقابل خلال عام 2019 من حاجز 9 مليارات دينار بالغة 8.95 مليارات بعدد 36 اصداراً في ظل مواءمة بنك الكويت المركزي للسيولة الفائضة لدى البنوك المحلية وسعياً منه للعمل على تحقيق التوازن في استخدام أدوات الدين العام وتحقيق الاستقرار النقدي.

وكان أعلى الاصدارات التي أصدرها المركزي بقيمة 360 مليون دينار بعائد قدره 2.87 بالمئة، فيما بلغت قيمة أدنى الاصدارات 160 مليون دينار بعائد قدره 3 في المئة خلال العام الحالي. وكانت «موديز» قد توقعت في وقت سابق اقرار مجلس الأمة قانون الدين العام في عام 2020، لافتة إلى أن ديوان المحاسبة أصدر تقريراً يُشير الى أن أصول صندوق الاحتياطي العام قد انخفضت 5.4 في المئة الى 22.9 مليار دينار في الربع الثاني من 2019.

وأضافت الوكالة في تقريرها أن هذه الافصاحات باتت أكثر تكراراً، حيث يُعبر المسؤولون الماليون عن قلقهم ازاء السرعة التي يتم بها استنفاد الاحتياطيات المالية لتمويل عجز الموازنة الكويتية، في حين أن قانون الدين العام الجديد الذي يسمح له بتمويل العجز مع اصدار قانون الدين العام.

