مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة لـ«النهار» عن ترتيبات نوعية تمهد لها وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل لتذليل العقبات والتحديات امام مشروعات التنمية، موضحة ان الوزيرة تسعى لتسخير منصبيها الوزاريين بما يواءم بين تنفيذ التنمية والانفاق عليها لتسريع وتيرة انجاز المشروعات.

وأضافت المصادر ذاتها أن الوزيرة طلبت من المسؤولين معها العمل على ازالة 100% من التحديات المالية والادارية والتشريعية التي تعوق تنفيذ المشروعات، مشيرة الى اعدادات لتسريع وتيرة الصرف على المشروعات تلافياً لتأخيرها.

وأشارت في هذا الصدد الى ان الوزيرة تتطلع الى ضبط الانفاق العام للدولة بما لا يمس المواطنين ولا مشروعات الدولة الحيوية، مشددة على أن الفترة السابقة لوزير المالية ساعدتها على فهم طبيعة الانفاق الداخلي ووضع اليد على مكامن الخلل تمهيداً للمعالجة.

وفي اطار ذي صلة افادت المصادر ان موازنة الدولة للعام المالي المقبل 2020-2021 والذي سيبدأ ابريل المقبل قد تشهد تعديلات كثيرة بعد ان طلبت الوزيرة مزيداً من المراجعة عليها لتوفيقها بشكل أكبر من مدخولات الدولة النفطية واستبعاد كل ما من شأنه أن يحمل المال العام ضغوطاً اضافية.

ولفتت المصادر الى ان عملية ضغط مصروفات الوزارات مستمرة للخروج بميزانية نوعية لا تتضمن ثغرات للهدر.

وقالت المصادر ان الوزيرة العقيل تحمل أيضاً افكاراً لسد عجز الموازنة بعيداً عن الاحتياطي العام المثقل بعمليات السحب المتكررة.

