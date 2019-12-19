مال وأعمال

كشفت بيانات حكومية رسمية أن شركة البترول الوطنية لديها أصول ثابتة تم استهلاكها دفترياً بالكامل ومازالت تعمل بالانتاج عددها 66501 أصل بقيمة 1.8 مليار دينار.

وأضافت أن مصفاة ميناء الأحمدي لديها 30812 أصلاً بقيمة 855 مليون دينار، بينما جاءت مصفاة ميناء عبد الله بعدها بعدد 29590 أصلاً بقيمة 708.2 ملايين دينار ثم مصنع الغاز بـ1762 أصل بقيمة 176.8 مليوناً، ثم التسويق المحلي بـ1216 أصلاً بقيمة 42.4 مليون دينار، ثم المكتب الرئيسي بـ3321 أصلاً بقيمة 25.5 مليون دينار. وأشارت الى بيان أسباب عدم التعرف على عدد من الأصول في ميناء عبد الله ودراسة امكانية اعادة تقييم الأصول التي تم استهلاكها دفترياً بالكامل حتى يمكن احتساب الكلفة بدقة وتظهر الأصول بالبيانات المالية بصورة صحيحة.

وأفادت الشركة أنه فيها يتعلق بجرد الأصول الثابتة فقد تم الانتهاء من جرد أصول دائرة ضمان الجودة في ابريل 2019، وفيما يخص دائرة الصيانة فان السبب يرجع الى عدم تطابق المعلومات المذكورة في سجل أصول الشركة مع الأصول الموجودة فعلياً، ومن ثم تمت مخاطبة دائرة الصيانة لبحث الموضوع للاستدلال عليها.

في سياق متصل أشارت بيانات رسمية أن شركة البترول الوطنية لديها مديونيات مستحقة على بعض العملاء من الجهات الحكومية يرجع تاريخ بعضها لسنوات طويلة سابقة من أكتوبر 2004 وما بعده دون سدادها بلغت قيمتها 11.5 مليون دينار، على الرغم من قيام هؤلاء العملاء بسداد مديونيات لاحقة لها الأمر الذي يؤدي الى عدم التحقق من صحة هذه المديونيات.

ولفتت الى أنه من بين تلك الجهات وزارة الكهرباء والماء بمديونية بلغت 3 ملايين دينار منذ تاريخ 2014، وزارة الداخلية بـ 1.5 مليون دينار، وزارة الدفاع بـ6 ملايين دينار، والصحة بـ907 آلاف دينار.

وأفادت الشركة باستمرارها في المطالبة بالمديونيات المستحقة على العملاء بصفة شهرية مع التأكيد عليهم باستيفاء كامل مبلغ المديونية، موكدة أنها حريصة على متابعة تحصيل مستحقاتها لدى الجهات الحكومية.

