مال وأعمال

دعا خبراء عقاريون الى ضرورة تعديل كود البناء في الكويت وذلك لمواجهة حوادث خرير الامطار في المنشآت الحكومية والخاصة على السواء لافتين الى أن كود البناء لابد ان يتواءم مع ظروف الطقس وخاصة مع درجات الحرارة المرتفعة على اسطح الابنية والتي قد تصل الى 70 درجة مع وجود المكيفات على الاسطح.

واشار خبراء لـ«النهار» الى أن هذه الاشكاليات التي بدأت تظهر بشكل كبير في السنوات الاخيرة تعود اولا واخيرا الى أن درجات الحرارة العالية تؤدي الى حدوث تشققات في طبقة العزل للاسطح الامر الذي يؤدي الى حدوث تشققات في الاسطح.

وقال الخبير العقاري طارق العتيقي ان الامر لا يرتبط بالفساد كما يردد البعض في الابنية التي يتم تشييدها خاصة العملاقة مثل جامعة الشدادية ومطار الكويت T4 وغيرها بالاضافة الى بعض المباني الخاصة مثل برج الحمرا والافنيوز لافتا الى ان وزارة الاشغال لابد ان تعيد النظر في كود البناء لتفادي مثل هذه المشاكل التي تهدد العديد من المشاريع العملاقة وذلك من خلال دراسة المشكلة وايجاد حلول لها والبدء في معالجة اسطح الابنية.

وذكر العتيقي ان هذه المشكلة غير موجودة في الكويت وتعود الى التقلبات الجوية الحادة التي تشهدها البلاد وهو الامر الذي يجب اعادة دراسته بكل جدية خاصة ان الكويت مقبلة حاليا على تنفيذ مشاريع عملاقة ومدن ذكية كالحرير ولذا لابد من اعادة النظر في الكود الحالي.

