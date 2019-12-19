مال وأعمال

في إطار رعايته الرئيسة لماراثون الكويت لعام 2019 تحت شعار «أركض للحياة»، أعلن بنك الكويت الدولي «KIB» أن اليوم هو آخر موعد لاستلام المشاركين عدة الماراثون وذلك من حديقة الشهيد، حيث من المقرر أن تنطلق فعاليات الماراثون، والذي ينظمه نادي +Circuit، يوم 21 ديسمبر الحالي وذلك على جسر الشيخ جابر الصباح الذي تم تشييده أخيراً. ويضم الماراثون أربع فئات لمختلف الفئات العمرية، وهي: 5 كيلومترات، 10 كيلومترات، 21 كيلومتراً و 42 كيلومتراً، حيث بإمكان المشاركين المشي، الركض أو الإثنين معاً.

ولقد تم إتمام الترتيبات الأمنية والصحية النهائية استعداداً لانطلاق فعاليات الماراثون، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة حرصاً على أمن وسلامة جميع المشاركين. كما سيتضمن الحدث برنامجاً حافلاً بالأنشطة الترفيهية المخصصة للمشاركين والجمهور، إلى جانب توزيع الجوائز المميزة لتتويج وتكريم الفائزين بالماراثون.

وبهذه المناسبة، صرح مدير الإدارة المصرفية للأفراد، عثمان توفيقي قائلاً: «إن مشاركة «KIB» كراع رئيس جاءت تحت مظلة إيمانه بأهمية هذا الماراثون الفريد من نوعه والذي يعتبر أول حدث يقام على جسر الشيخ جابر الصباح، مما أهله لاستقطاب عدد كبير من المشاركين من مختلف الفئات العمرية، متوقعاً له تحقيق النجاح الكبير والنمو والاستمرار على مدى السنوات القليلة المقبلة». ومن جانبه، قال مدير أول وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «أن رعاية «KIB» لهذا الماراثون تأتي في إطار المبادرات المجتمعية التي دأب البنك على تبنيها مؤخراً، وذلك من منطلق التزامه الاجتماعي واستراتيجيته الهادفة لأن يكون شريكاً فعالاً في التأثير الإيجابي على المجتمع الذي ينتمي إليه، بالإضافة إلى سعيه لتعزيز التوعية الصحية من خلال حث جميع الأفراد على ممارسة الرياضة والاهتمام بنوعية أكلهم وأسلوب حياتهم».

مشيراً إلى أن «KIB» يتطلع ليوم عائلي ترفيهي ممتع لجميع المشاركين وأسرهم، حيث من المقرر أن يتواجد مجموعة من موظفي البنك من خلال جناح خاص في قرية السباق، لتقديم مجموعة من الفعاليات والأنشطة الممتعة، إلى جانب المسابقات والجوائز المميزة للمتسابقين والحضور. ويذكر أن «KIB» يحرص دائماً على تقديم رعايته ودعمه للفعاليات والأنشطة التي تشجع على ممارسة الرياضة وتنمي المجال الرياضي محلياً، وذلك كجزء من برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية الذي يهدف إلى التأثير الإيجابي على المجتمع وأفراده من خلال نشر الوعي بأهمية الرياضة واللياقة البدنية واتباع نمط حياة صحي وسليم، ما سينعكس على صحة الأفراد وقدرتهم الإنتاجية.

