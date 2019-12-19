مال وأعمال

عقد البنك الأهلي الكويتي دورات تدريبية في لغة الإشارة لموظفي الفروع حرصاً منه على تحسين عملية التواصل مع العملاء من ذوي الإعاقات السمعية. وتركز هذه الدورات على توفير التدريب المتخصص للموظفين المسؤولين عن مساعدة عملاء البنك من ذوي الاحتياجات الخاصة لتلبية احتياجاتهم المصرفية.

ويلتزم البنك الأهلي الكويتي بتشجيع وتقوية الشعور بالانتماء لدى جميع أفراد المجتمع. ويقدم البنك حاليًا خدمات لغة الإشارة في الفرع الرئيس وفي فروع الشعب والجابرية والقرين وجنوب الصباحية والفردوس والجهراء1. وقد تم تزويد 23 موظفا من موظفي البنك في تلك الفروع بالتدريب المتخصص حتى يتمكنوا من مساعدة العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة لتلبية احتياجاتهم المصرفية. كما أن جميع الموظفين المدربين على استخدام لغة الإشارة يرتدون شارات خاصة لتبين للعملاء أنهم يعرفون لغة الإشارة للتواصل مع العملاء ذوي الإعاقة السمعية.

