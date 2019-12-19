مال وأعمال

يقدم النظام الجديد لخدمة «بيتك للتداول» الذي اطلقته شركة «بيتك كابيتال» للاستثمار التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، مزايا جديدة تتناسب مع حجم العملاء المتزايد والتوسع في الأسواق التي تغطيها، حيث أصبحت الخدمة تشمل معظم أسواق دول مجلس التعاون بالإضافة إلى بورصة الكويت.

وجرى تطوير نظام التداول بشكل كامل ليقدم قيمة مضافة لعملاء «بيتك للتداول» وفق أرقى المعايير وبمنتهى السرعة والدقة والأمان.

وتتيح خدمة «بيتك للتداول» للعملاء التداول الإلكتروني في أسواق الكويت وباقي أسواق الخليج وفق أحكام الشريعة الإسلامية وذلك من خلال حساب واحد وشاشة واحدة.

واصبح بإمكان العميل استخدام أكثر من طريقة للدخول الى نظام التداول بكل سهولة، حيث تم تغيير وتطوير شاشة التداول بشكل كامل وفق أحدث المعايير التي تمكن العملاء من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بشكل صحيح، كما تم استحداث نظام «بيتك للتداول برو» الذي يحتوي على العديد من المزايا بشكل متقدم، كأدوات التحليل الفني، ومتابعة أحدث المؤشرات الفنية ومتابعة أكثر من سهم بنفس الوقت، وإمكانية تحميل البرنامج على الكمبيوتر الشخصي. ويمكن للعميل تصميم صفحة النظام حسب رغبته، والعديد من المزايا الأخرى.

هذا ويتوفر نظام «بيتك للتداول برو» مقابل اشتراك شهري وذلك بعد التمتع بفترة تجربة مدتها شهر بدون رسوم اشتراك.

علاوة على ذلك، تم تطوير تطبيقات الموبايل لكل من مستخدمي Apple وGoogle Play، حيث يمكن التطبيق العميل من التداول في بورصة الكويت وباقي الأسواق الخليجية، اذ تمت إضافة العديد من المزايا الخاصة بخدمات التداول والتحويلات المالية، كما أصبح بإمكان العميل تحديث البيانات الشخصية والنماذج المطلوب تحديثها من قبل الجهات الرقابية وذلك بشكل إلكتروني عبر جميع القنوات المتاحة للتداول.

