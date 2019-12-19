مال وأعمال

أعلن المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية الأستاذ د. يعقوب الرفاعي عن انعقاد برنامج «تأمين مسؤولية الأمن السيبراني » وذلك بالتعاون مع الاتحاد الكويتي للتأمين في الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2019. حيث حضر البرنامج نخبة من العاملين في شركات التأمين مثل: الشركة الأهلية للتأمين، شركة الدولي للتأمين التكافلي، شركة الأولى للتأمين التكافلي، شركة وربة للتأمين، شركة الخليجية للتأمين التكافلي، شركة وثاق للتأمين التكافلي والشركة الكويتية العالمية للتأمين التكافلي وذلك ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي يُقدمها المعهد لقطاع التأمين، لدعم هذا القطاع الحيوي والهام في دولة الكويت.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعريف المشاركين بكافة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركات نتيجة عمليات الخرق الإلكتروني والمسؤوليات التى تتعرض لها هذه الشركات من قبل الطرف الثالث وكذلك الأضرار والمصاريف والتكاليف الإضافية التي قد يتعرض لها العميل المؤمن له نفسه كطرف أول في عقد التأمين.

وقد تناول البرنامج تقديم شرح كامل للتغطيات التأمينية وعملية الاكتتاب لهذا النوع من التأمين والشروط الخاصة به وكذلك استثناءات العقد وكيفية التعامل مع الحوادث الخاصة به.

والجدير بالذكر أن معهد الدراسات المصرفية يقدم برامج تدريبية متعددة ومتخصصة في مجال التأمين وذلك وفقاً للاحتياجات التدريبية الخاصة بهذا القطاع وبالتنسيق مع الاتحاد الكويتي للتأمين، وبالتعاون مع عدد من الجهات الخارجية المعتمدة مثل معهد التأمين بجمهورية مصر العربية، ومعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية،والاتحاد الاردني لشركات التأمين، وذلك بهدف تقديم التدريب المهني الاحترافي المعتمد لجميع العاملين بهذا القطاع، والمساهمة في تطوير وتنمية قدرات المشاركين في هذه البرامج، بما يُسهم في تطوير وتنمية العمل في المؤسسات والجهات التي يعملون بها.

ويستمر معهد الدراسات المصرفية بتقديم كل ما هو جديد ومطلوب لتدريب العاملين في عدة قطاعات مختلفة والتطوير من قدراتهم، والمساهمة في دعم هذه القطاعات للعمل على تطويرها والرفع من كفاءتها الإنتاجية.

