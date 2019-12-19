مال وأعمال

أقامت شركة المباني حفلا خاصا تحت عنوان «أنا موهوب» لتكريم نماذج ناجحة وموهوبة من شباب الكويت، تتبعا لنهج استيراتجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة اتجاه دعم المجتمع، حيث تهدف الإدارة من خلال هذه الفعالية إلى مشاركة أصحاب المواهب نجاحاتهم وإنجازاتهم من خلال تقديم الدعم المعنوي لهم. وأشادت شركة المباني بالإنجازات التي حققها الشباب الموهوبون ومدى فخرها واعتزازها بوجود طاقات كويتية شابة ناجحة في مجالات عدة مثل الموهوبة ياسمين معرفي في فن الباليه، والموهوب حمد الحميضان في فنون الرسم، والموهوبة غلا العنزي في فنون اللغة العربية، والموهوب فهد الخالد في سباق السيارات، والموهوب فهد الحساوي في مجال الرياضة، والموهوبة مريم ذياب المتحدث الرسمي لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت مظلة الأولمبياد الخاص. وبينت شركة المباني أن هذا التكريم نابع من إيمان إدارة الأ?نيوز بالمسؤولية الاجتماعية وحرصها الدائم على دعم الشباب وأصحاب المواهب، كما ذكرت بأنها تتطلع لتكرار هذه الاحتفالية سنويا كي تجمع أكبر عدد من المواهب الكويتية الشابة الذين يعتبرون قدوة ونماذج مؤثرة إيجابيا في المجتمع، كنوع من الدعم المعنوي الذي يسهم في زيادة الإنجازات والنجاحات.

