مال وأعمال

اختتم مركز دراسات الاستثمار لدى اتحاد شركات الاستثمار وبالتعاون مع Wall Street Prep البرنامج التدريبي المهني بعنوان Private Equity Boot Camp، والذي عُقد خلال الفترة 15 – 17 ديسمبر 2019، حيث قدم البرنامج Mike Kimpel.

وقد أوضحت فدوى درويش – مدير الدعم الفني بالاتحاد ومدير المركز بالوكالة أن هذا البرنامج المكثف بدأ بتغطية أساسيات صفقات الأسهم الخاصة، كما اطلع المشاركون خطوة بخطوة من خلال نقاط التفتيش الرئيسة في عملية صفقة الأسهم الخاصة، وهذه المرحلة التي تعلم المشاركون من خلالها مواد الصفقة الفعلية وكيفية تطوير المهارات اللازمة ليكون مشاركاً فعالاً في فريق العمل في الجهة التي يعمل بها. وفي المرحلة الثانية من البرنامج، تم التركيز على كيفية إعداد النماذج المالية لصفقات الأسهم الخاصة، كما أكمل المشاركون في هذه المرحلة كذلك كيفية إنشاء نموذج الاستحواذ الكامل لتقييم عوائد المستثمرين وحساسية العوائد للمتغيرات الرئيسة. ومن خلال هذا المحتوى الشامل المكثف الذي تم عرضه، فإن هذا البرنامج يوفر أساساً قوياً لأي مهتم بممارسة مهنة الأسهم الخاصة.

