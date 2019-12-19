مال وأعمال

تترقب الاوساط المالية قرار اعلان ترقية بورصة الكويت اليوم على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسواق أوروبا واستراليا والشرق الأقصى المعروف اختصارا

بـ «إس. إم. سي. آي» ضمن مؤشرها الرئيس للأسواق الناشئة.

وتأتي هذه الخطوة بعد استيفاء هيئة اسواق المال الكويتية شرطين لـ «مورغان ستانلي» للترقية وهما تعديل هياكل الحسابات المجمعة عبر توسيع نطاقه ليشمل المستثمرين الاجانب اما المعيار الثاني فيتعلق بالسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الاجانب وتوفيرهما قبل نهاية شهر نوفمبر الماضي. وعملت الهيئة بالتعاون مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة وكل شركائها في منظومة اسواق المال على اتخاذ خطوات هامة لتوفير هاتين الآليتين للمستثمرين الاجانب وقطعت اشواطا مهمة في هذا الاطار لاستكمالها وتطبيقهما قبل الموعد المحدد.

وبهذه الخطوة استوفت هيئة اسواق المال الكويتية كل المتطلبات والشروط اللازمة من اجل خطوة الترقية سواء من الجانب التنظيمي او طرح منتجات وادوات استثمارية تواكب طموحات المستثمر المحلي او نظيره العالمي ضمن استراتيجية تطوير شاملة بهدف توفير بيئة استثمارية مواتية لاجتذاب السيولة.

وفي حال اعلان الترقية اليوم الخميس سيتم ادراج الكويت في مؤشر «إس إم سي آي» للاسواق الناشئة خلال المراجعة النصف سنوية للمؤشر في شهر مايو 2020. وترتبط عملية الترقية الى الاسواق الناشئة بالقدرة على جذب تدفقات اجنبية اكبر وهو ما يؤدي الى تحسن عام في سيولة السوق كما تساعد الترقية على تنويع قاعدة المستثمرين وتزيد من جاذبية رأس المال في البلاد وتحسن مستويات الشفافية وممارسات حوكمة الشركات.

وبحسب تقرير لشركة الوطني للاستثمار فمن المرجح ان يكون وزن الكويت في مؤشر «إس إم سي آي» للاسواق الناشئة في حال اعلان الترقية نحو 0?60 في المئة ومن المتوقع ان ينتج عن ذلك تدفقات غير نشطة تبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار.

وترى «الوطني للاستثمار» ان هذه التدفقات اعلى بكثير من التدفقات غير النشطة التي بلغت حوالي مليار دولار اثر الترقية على مؤشر (فوتسي راسل) للأسواق الناشئة.

واوضحت ان ترقية «إس إم سي آي» المرتقبة اليوم تعد بعدا اضافيا للسوق اذ يتم استخدام مؤشر «إس إم سي آي» من قبل صناديق ومحافظ استثمارية نشطة تدار من خلالها نحو 1?5 تريليون دولار اضافة إلى 500 مليار دولار من الاصول غير النشطة وهو ما يؤدي إلى تدفقات نشطة قد تفوق التدفقات غير النشطة. وشهدت تعاملات بورصة الكويت نشاطا لافتا منذ مطلع شهر ديسمبر الحالي لاسيما الجلسات الثلاث الماضية اذ شهدت اسهم شركات قيادية مرشحة للانضمام لمؤشر «إس إم سي آي» نشاطا ما انعكس ايجابا على القيم المتعلقة بالكمية والقيمة والصفقات المبرمة.

