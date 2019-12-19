مال وأعمال

أكد نائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت حمد العمر ضرورة بذل الجهود لتقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة مع سلطنة عمان. وقال العمر في كلمة له على هامش استقبال وفد اقتصادي من سلطنة عمان برئاسة المدير العام للدعم التجاري لشركة ميناء الدقم هاشم طاهر في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت ان منطقة الدقم الاقتصادية العمانية تعتبر احد اكبر المشاريع الاستثمارية الواعدة فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وذكر ان الاستثمارات الكويتية رائدة في عدة مناطق في السلطنة التي تزخر بالفرص الاستثمارية، معبرا عن امله في ان يثمر هذا اللقاء عن نتائج إيجابية تعكس عمق العلاقات الكويتية - العمانية وعقد الشراكات الاستثمارية وتحقيق المزيد من التنمية في البلدين. من جانبه اكد طاهر في كلمة مماثلة على الاهمية الاقتصادية التي تمثلها الكويت لسلطنة عمان، مبينا ان هدف الزيارة هو بحث سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية المشتركة والترويج لمشروعات ضخمة ومهمة في السلطنة متاحة للتعاون الاستثماري بين اصحاب الاعمال من البلدين لاسيما بالقطاعات الحيوية بميناء الدقم. وقدم الوفد العماني عرضا مرئيا حول مميزات ميناء الدقم والمنطقة اللوجيستية والصناعية التابعة لادارة الميناء والية الاستثمار فيها وسط حضور عدد من الشركات الكويتية المنتسبة للغرفة والمهتمة بالتعاون مع الشركات والجهات العمانية. وبحسب العرض المرئي يقع ميناء الدقم ضمن منطقة اقتصادية حرة بمساحة 2000 كيلومتر مربع على الساحل الجنوبي الشرقي للسلطنة وتضم مدينة صناعية ومطارا دوليا وتبعد عن العاصمة العمانية مسقط مسافة 550 كيلومترا.

