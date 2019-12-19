مال وأعمال

انهت البورصة تعاملاتها أمس على ارتفاع المؤشر العام 22?3 نقطة ليبلغ مستوى 6161?7 نقطة بنسبة 0?36 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 115?6 مليون سهم تمت من خلال 7144 صفقة نقدية بقيمة 23?7 مليون دينار (نحو 78?2 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الرئيس 2?1 نقطة ليصل الى مستوى 4844 نقطة بنسبة 0?04 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 77?6 مليون سهم تمت عبر 3198 صفقة نقدية بقيمة 5?4 ملايين دينار (نحو 17?8 مليون دولار). كما ارتفع مؤشر السوق الاول 32 نقطة ليصل لمستوى 6828?5 نقطة بنسبة 0?47 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 38 مليون سهم تمت عبر 3946 صفقة بقيمة 18?3 مليون دينار (نحو 60?3 مليون دولار).

