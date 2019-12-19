مال وأعمال

أعلنت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) ان مجلس وزراء المنظمة سيعقد اجتماعه الـ 103 على مستوى المندوبين في الكويت يوم الاحد المقبل.

وقال الأمين العام للمنظمة عباس النقي ان الاجتماع سيعقد برئاسة وزير النفط البحريني الشيخ محمد آل خليفة رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة بمشاركة وزراء الطاقة والبترول بالدول الاعضاء.

وأوضح النقي ان جدول اعمال الاجتماع يتضمن مجموعة من المواضيع ذات الصلة باعمال وانشطة المنظمة ابرزها مناقشة واقرار مشروع ميزانية الامانة العامة للمنظمة والهيئة القضائية لعام 2020.

وأضاف ان الاجتماع سيستعرض نشاطات الأمانة العامة عن 2019 ومن ضمنها المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي عقدتها او شاركت فيها وكذلك ما قامت باعداده من دراسات فنية واقتصادية.

ولفت الى ان الاجتماع سيتضمن متابعة شؤون البيئة والمفاوضات المتعلقة بتطورات اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ كما سيشهد الاعلان عن اسماء الفائزين بالجائزة العلمية لـ «اوابك» لعام 2018 حول «البحوث الاقتصادية ذات العلاقة بالجوانب المختلفة للبترول والطاقة».

وأفاد بان اجتماع مجلس وزراء المنظمة سيسبقه الاجتماع رقم 155 للمكتب التنفيذي وسيعقد اليوم الخميس في الكويت ويستمر يومين برئاسة ممثل البحرين في المكتب التنفيذي للمنظمة فيحان الفيحاني وهو مخصص للتحضير لاجتماع مجلس وزراء المنظمة على مستوى المندوبين.

وأعرب النقي عن شكره للكويت على استضافتها لاجتماعات المنظمة ولكل الدول الاعضاء على دعمها المستمر والمعهود لاعمال المنظمة.

