مال وأعمال

اكد رئيس مجلس إدارة شركة أركان الكويت العقارية، فهد المخيزيم ان الشركة اتجهت للاستثمار في قطاعات عقارية جديدة من اهمها القطاع الصناعي والتجاري، لافتا الى ان الشركة تمضي قدما في سياساتها الرامية إلى البحث عن فرص الاستثمار التي تسهم في تحقيق عوائد مجزية في المستقبل وذلك في اطار استراتيجية الشركة في تنويع استثماراتها ، والتي تجلت بوضوح من خلال الاستثمار في عدد من العقارات المدرة للدخل في مواقع مختارة مميزة وقال المخيزيم في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019 والتي عقدت صباح امس بنسبة 69 في المئة ان الاداء المتميز لشركة اركان الكويت والنجاح الواضح لسياساتها الإستثمارية التى أتت ثمارها بشكل ملموس بسبب استناد الشركة على أرضية مالية صلبة انعكست بشكل إيجابي على ثبات حقوق المساهمين حيث بلغت 35.3 مليون دينار مع استمرارية توزيع الارباح النقدية على المساهمين بشكل سنوي. وحول استراتيجية الشركة، بين نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في أركان الكويت العقارية عبدالرحمن التركيت أن مجلس الادارة اعتمد سياسة واضحة تهدف الى حماية حقوق المساهمين، وتعزيز المركز المالي للشركة، من خلال التركيز على تنويع محفظتها الاستثمارية، بهدف تحسين العوائد التشغيلية والتركيز على الاستثمارات المأمونة البعيدة عن المخاطر للحصول على عوائد ثابتة ومستمرة للمساهم. وعن تفاصيل صفقات الاستحواذ زاد التركيت بأن الشركة نجحت في اطار استراتيجيها القائمة على تنويع محفظتها العقارية حيث زادت اصول الشركة للسنة المالية المنتهية 31 اكتوبر 2019 بنسبة 20 في المئة عن السنة المالية المنتهية 31 اكتوبر 2018.

عقاران صناعيان

قامت الشركة بالاستحواذ على عقارين صناعيين مدرين للدخل بعائد متوسط 11.23 في المئة ، لافتا الى ان الشركة نجحت ايضا في الدخول في صفقة شراء عقار تجاري مدر للدخل في المملكة المتحدة مع مجموعة من الشركاء ومؤجر حالياً لشركة متخصصة في قطاع التجزئة وتبلغ القيمة الاجمالية للصفقة ما يقارب من 44.5 مليون جنية استرليني وتقدر قيمة مساهمة شركة اركان الكويت العقارية مبلغ 2.5 مليون جنية استرليني وبعائد (9 في المئة) في المئة. بالاضافة الى التوصل لاتفاق مبدئي لشراء 4 عقارات صناعية (حق انتفاع) مدرة للدخل في منطقة الشويخ الصناعية بمساحة 2047 متر مربع بقيمة 6.5 ملايين دينار وبعائد متوسط 10 في المئة. وكذلك تم التوصل الى عقد مبدئي لشراء مجمع تجاري في منطقة خيطان على مساحة الف متر مربع بقيمة 6.16 ملايين دينار وبعائد فعلي 8.4 في المئة. وقد تم التوصل ايضاً لاتفاق لشراء 4 عقارات استثمارية مدرة للدخل بقيمة اجمالية 5.85 ملايين دينار بعائد سنوي (8.12 في المئة) في المئة حيث أن تم تسجيل 3 عقارات من اصل 4 خلال سنة 2019، وهذه الصفقات جاءت نتيجة خطة مدروسة وبرنامج متكامل للاستحواذ على عدة عقارات الاستثمارية المدرة للدخل، بما ينسجم مع التطورات الراهنة لسوق العقار الكويتي ويتماشي مع طموحات المساهمين.

هذا وقد أفصح التركيت عن فوز الشركة بمناقصة مؤسسة الموانئ الكويتية بتقييم مرافقها ومناطقها التخزينية الخارجية وموانئها (ميناء الشويخ، ميناء الدوحة، ميناء الشعيبة) والتي تعد بمنزلة خطوة فاعلة ضمن استراتيجية الشركة، حيث ان الشركة تنافس حاليا على عدد من المناقصات الجديدة المطروحة من قبل إدارة أملاك الدولة، معرباً عن أمله في أن تنعكس السياسة الجديدة للشركة على المساهمين وعلى شركة أركان الكويت العقارية بشكل عام.

وقد صادقت الجمعية العمومية لشركة اركان علي جميع بنود جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة في مقدمتها الموافقة على توزيع 8 في المئة ارباحاً نقدية باجمالي مليوني دينار تقريبا لجميع المساهمين المقيدين.

