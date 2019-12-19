مال وأعمال

وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون للإنفاق بقيمة 1.4 تريليون دولار لتفادي إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية ويرفع أيضا سن شراء منتجات التبغ في الولايات المتحدة من 18 إلى 21 عاما. ويتجه المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ حيث يهدف المشرعون للموافقة عليه قبل نفاد التمويل الحكومي الحالي ، وهو ما يتفادى معركة حول الميزانية على غرار تلك التي تسببت في تعطل خدمات حكومية لفترة قياسية 35 يوما في أواخر العام الماضي وأوائل العام الحالي. ويخصص مشروع القانون 1.37 مليار دولار لتمويل الجدار الذي تبنيه إدارة الرئيس دونالد ترامب على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وهو مبلغ أقل بكثير من الخمسة مليارات دولار التي طلبها ترامب. لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض كيليان كونواي قالت إن من المنتظر أن يوقع ترامب مشروع القانون هذا الأسبوع. وأضافت قائلة للصحافيين بالبيت الأبيض «إنه سعيد للغاية بما بلغه من المكونات النهائية المتوقع أن تكون في فاتورة الإنفاق». وأكبر بند للإنفاق في مشروع القانون هو وزارة الدفاع التي ستحصل على ما إجماليه 738 مليار دولار للعام الحالي، بزيادة قدرها 22 مليار دولار عن العام الماضي.