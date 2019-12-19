مال وأعمال

أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة بعدما أظهرت بيانات أن صادرات الاقتصاد المعتمد على التجارة انكمشت للشهر الثاني عشر على التوالي في ظل حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين ما يهدد بانكماش في الربع الأخير من العام، في الوقت الذي باع فيه مستثمرون الأسهم لجني أرباح. وهبط المؤشر نيكي 0.55 في المئة ليصل إلى 23934.43 نقطة وقاد الاتجاه النزولي قطاعا الصناعة والرعاية الصحية. وخلال الجلسة، هبط المؤشر 0.61 في المئة وهي أكبر خسارة خلال اليوم بالنسبة المئوية منذ الرابع من ديسمبر. ولامس نيكي أعلى مستوى منذ الرابع من أكتوبر 2018. ويحاول المتعاملون تجاوز بيانات التصدير المحبطة إذ ان تراجع حدة الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتحسن الاقتصاد الأميركي غذيا التوقعات بتعافي صادرات اليابان في العام المقبل. وقال شوسوكي يامادا مدير استراتيجية العملات والأسهم اليابانية في ميريل لينش جابان سيكيورتيز «ثمة توقعات بتحسن آفاق الاقتصاد ولدينا بعض البيانات الأميركية الإيجابية، لذا فان العوامل الأساسية تبدو قوية ولا يوجد سبب لبيع الأسهم بقوة». ولقيت المعنويات دعما عقب بيانات أميركية أظهرت تعافي الصناعة وزيادة أكبر من المتوقع في أنشطة بناء منازل جديدة في الولايات المتحدة لتصعد وول ستريت لمستويات قياسية.