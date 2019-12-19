مال وأعمال

توقع تقرير اقتصادي متخصص تراجع معدل النمو في الكويت إلى 0.4 في المئة بنهاية العام الحالي 2019 قبل أن يتعافى إلى 2.2 في المئة في عام 2020 مع انتهاء تخفيضات الانتاج التي قررتها منظمة الأقطار المصدرة للبترول «أوبك» و 2 في المئة في عام 2021، مع زيادة الإنفاق الحكومي على تحسين قدرات إنتاج النفط، وعلى مشروعات البنية التحتية بهدف تعزيز القطاع غير النفطي.

ووفق التقرير الذي ناقشته ندوة «آخر المستجدات الاقتصادية في منطقة الخليج» والتي نظمها الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أمس، والتي ناقشت «تنويع الأنشطة الاقتصادية من أجل مجلس تعاون خليجي مستدام وقادر على التكيف» فإنه من المتوقع تراجع معدلات النمو الاقتصادي في منطقة الخليج بدرجة ملحوظة في 2019 بسبب ضعف أسعار النفط ووفرة المعروض العالمي منه ، حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي 0.8 في المئة بالمقارنة بنسبة 2 في المئة في العام الماضي.

ولفت التقرير إلى أن حكومات دول الخليج تقدمت تقدماً كبيراً في تطبيق اصلاحات هيكلية ترسي الأساس لبيئة سياسات مواتية لتحقيق تنوع اقتصادي ، كما تقوم دول مجلس التعاون الخليجي تدريجياً بإصلاح بيئات الأعمال المحلية والاستثمارات الأجنبية وتضم دول المجلس هذا العام 3 دول من أكثر الدول العشر الأكثر تطبيقاً للإصلاحات في العالم من حيث إجراءات تحسينات على ممارسة أنشطة الأعمال.

وأوضح أن دول المجلس نفذت إصلاحات تهدف إلى تسهيل التبادل التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية والعمالة الوافدة ، مبيناً أن البحرين والسعودية والامارات بانشاء عملات مشفرة وتنظيم عملها ، علاوة على ذلك فإنه عملاً باستراتيجيتها للتنويع الاقتصادي ، تنفذ حكومات دول المجلس تدابير ومنها القيمة المضافة وفرض رسوم الانتاج لتنويع موارد إيرادات موازناتها العامة.

ولفت التقرير إلى أن ضعف الآفاق الاقتصادية العالمية سيضر بآفاق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ومن المتوقع أن يؤدي ضعف الطلب العالمي عما كانت تشير إليه التقديرات إلى تراجع أسعار النفط دون التنبؤات السابقة . وتكتنف مخاطر الهبوط الآفاق الاقتصادية العالمي وتكتنف مخاطر الهبوط الآفاق الاقتصادية العالمية ، وتنبع المخاطر من احتمال تمديد العمل بتخفيضات انتاج منظمة «أوبك» وتحقيق معدلات نمو أقل من المتوقع في الاقتصادات الكبرى وحدوث نوبات جديدة من الإجهاد المالي في دول الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من جراء صدمات غير معتادة ، وثمة مخاطر أمداً تؤثر على آفاق النمو في دول المجلس وتراجع الطلب على المحروقات. ورغم أن معظم دول المنطقة حافظت على قوة معاملاتها الخارجية في 2019 ،فإن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين واستمرار الحرب التجارية العالمية يعوقان جهود دول الخليج لتعزيز الصادرات غير النفطية ويؤدي تجدد المخاطر الجيوسياسية في الوقت نفسه إلى تزايد المخاطر المتصورة ، الأمر الذي يلحق الضرر بآفاق الاستثمار.

وحول آفاق النمو الاقتصادي في دول الخليج، لفت التقرير أن مملكة البحرين من المتوقع أن تحقق نمواً بمعدل قدره 2 في المئة في عام 2019، ومتوسط قدره 2.3 في المئة عامي 2020 و2021 ويشكل القطاع غير النفطي المحرك الرئيس لهذا النمو. وستكون الزيادة في الإنتاج الصناعي وارتفاع مستويات الإنفاق على البنية التحتية هي المحرك لنمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد العماني من نحو 0 في المئة في عام 2019 إلى 3.7 في المئة في عام 2020 و 4.3 في المئة في عام 2021، مدعوما بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي. وسيواصل الدعم المحتمل من الإنفاق على الاستثمار في تنويع النشاط الاقتصادي مساندة النمو في الأمد المتوسط ، كما يتوقع أن يسجل الاقتصاد القطري معدل نمو متواضع قدره 0.5 في المئة في عام 2019 قبل أن تتسارع وتيرته إلى 1.5 في المئة في عام 2020 و 3.2 في المئة في عام 2021. وسيتعزز معدل النمو بفضل الزيادة في إنتاج الغاز مع بدء تشغيل مشروع غاز برزان الجديد، وكذلك القطاع غير النفطي مدعوما ببرنامج الاستثمارات الحكومية الذي يستهدف قطاع البنية التحتية والقطاع العقاري.

ويوضح التقرير تباطؤ الاقتصاد السعودي في معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 0.4 في المئة في عام 2019 بسبب جهود منظمة أوبك لخفض إمدادات النفط، قبل أن يرتفع إلى 1 في المئة في عام 2020 و 2.2 في المئة في عام 2021. وسيستقر معدل نمو إجمالي الناتج المحلي عند 1.8 في المئة في 2019 قبل أن تتسارع وتيرته إلى 2.6 في المئة في عام 2020 و3 في المئة بحلول عام 2021، وذلك بفضل خطط الحكومة للتحفيز الاقتصادي، والقوة الدافعة من استضافة معرض إكسبو الدولي 2020.

