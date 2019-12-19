مال وأعمال

«رويترز»: انخفضت أسعار النفط بعد أن أظهرت بيانات أميركية نموا مفاجئا في مخزونات الخام، لكن التوقعات بطلب أقوى في العام المقبل حالت دون هبوط أكبر للأسعار. ويأتي التراجع عقب مكاسب تجاوزت واحدا في المئة في الجلسة السابقة إذ خفف الإعلان عن اتفاق «المرحلة واحد» التجاري بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي الضغط على الخامات القياسية. وقبل الاتفاق، تضررت أسواق النفط من مخاوف بشأن تأثير الخلاف التجاري بين أكبر اقتصادين يستهلكان النفط في العالم. ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 33 سنتا أو 0.5 في المئة إلى 65.77 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0515 بتوقيت غرينتش. وكان الخام العالمي كسب 1.2 في المئة ليبلغ 66.10 دولاراً للبرميل يوم الثلاثاء. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتا ما يعادل 0.71 في المئة إلى 60.51 دولارا للبرميل. وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام الأميركية زادت 4.7 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر إلى 452 مليون مقارنة مع توقعات المحللين بهبوط 1.3 مليون برميل. و لجأت السعودية إلى حليفتها الإمارات عندما احتاجت إلى مساعدة لإقناع روسيا بالموافقة على تخفيضات أكبر في إمدادات النفط خلال اجتماع «أوبك» هذا الشهر. واستضاف الشيخ محمد بن زايد، محادثات مهمة بين السعودية وروسيا في أبوظبي، حيث توصلت الدول الثلاث إلى ما سيصبح واحدا من أكبر التخفيضات في الإمدادات خلال عقد من الزمان، حسبما أبلغت أربعة مصادر مطلعة على المفاوضات «رويترز». ولم تُكشف سابقا تفاصيل المفاوضات التي جرت قبل إعلان «أوبك» والمنتجين من خارجها رسميا عن الخفض يوم 6 ديسمبر. ويمثل دور الإمارات في المحادثات تغييرا عن السنوات الماضية ويبرز نفوذ روسيا المتزايد في المنطقة.