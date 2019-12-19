مال وأعمال

أظهرت بيانات رسمية ان الفائض التجاري للكويت مع اليابان انخفض في نوفمبر الماضي بنسبة 57?9 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل الى 28?4 مليار ين (259 مليون دولار) للشهر الثاني على التوالي.

وعزت البيانات التي اصدرتها وزارة المالية اليابانية في تقرير اولي انخفاض الفائض التجاري مع الكويت الى ضعف الصادرات.

وذكرت الوزارة ان اجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان هبط بنسبة 43?1 في المئة على اساس سنوي ليصل الى 46?7 مليار ين (434 مليون دولار) للشهر الثاني على التوالي فيما قفزت الواردات من اليابان بنسبة 19?1 في المئة لتبلغ 19?1 مليار ين (175 مليون دولار) للشهر الثاني على التوالي.واشارت الى ان الفائض التجاري من منطقة الشرق الاوسط مع اليابان انخفض بنسبة 41?2 في المئة ليصل الى 489?3 مليار ين (4?5 مليارات دولار) الشهر الماضي ايضا مع هبوط الصادرات المتجهة من المنطقة الى اليابان بنسبة 31?8 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وقالت الوزارة ان النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى التي تشكل نسبة 96?1 في المئة من اجمالي صادرات المنطقة اليابان انخفضت بنسبة 32?2 في المئة فيما ارتفع اجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 7?2 في المئة وذلك بفضل الطلب القوي على السيارات والصلب.

وذكرت ان العجز في الميزان التجاري الياباني عاد في نوفمبر الماضي متأثرا بالتباطؤ في الطلب خاصة على الصلب والسيارات ومعدات البناء.واشارت الوزارة الى انخفاض ثالث اكبر اقتصاد في العالم خلال شهرين ليبلغ 82?1 مليار ين (750 مليون دولار) حيث انخفضت الصادرات بنسبة 7?9 في المئة مقارنة بالعام الماضي وذلك بسبب ضعف الشحنات الى الصين والولايات المتحدة وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وتراجعت الواردات بنسبة 15?7 في المئة بسبب انخفاض اسعار النفط الخام والمنتجات البترولية.واحتفظت الصين بصدارة قائمة اكبر الشركاء التجاريين لليابان تلتها الولايات المتحدة.

