إضاءات

بمزيد من الدعوات بالشفاء استقبل عشاق النجمة الفرنسية الشهيرة كاترين دونوف، 76 عاما، الاعلان عن اصابتها بجلطة في المخ حسبما كشفت عائلتها بعدما دخلت المستشفى في باريس وقد وصفت تلك الاصابة بأنها «محدودة من حيث الخطر»، وجاء في بيان صادر عن وكيلة أعمالها كلير بلونديل، أن الممثلة أصيبت «بنقص محدود في تروية الدم لأنسجة الجسم».

وأوضحت «لم تصب بأي ضرر في الأعصاب الحركية، لكنها بحاجة إلى الراحة». وكانت صحيفة «لوباريزان»، ذكرت أن الممثلة أصيبت «بوعكة» الأربعاء الماضي.

ويعتبر الجمهور الاوروبي كاترين، التي غادرت أخيراً المستشفى وسط محاذير بعدم الاجهاد، بأنها أيقونة السينما الفرنسية لأسلوبها الساحر ولما حققته من بريق خاص للممثلات الفرنسيات على شاشة السينما العالمية، وصارت واحدة من وجوه الجمال والسينما الفرنسية في الخارج، وهو ما دعا المخرج أندريه تيشينيه ليقول انه مستعد «لتصوير وجهها طوال ساعات».

وعلى مدار مسرة تجاوزت نصف قرن قدمت كاترين العديد من الافلام «120 عملا سينمائيا» التي تشكل علامات بارزة في السينما، وقد نالت كاترين دونوف شهرة واسعة بفضل مشاركتها في فيلم «لي بارابلوي دو شيربور» لجاك دومي عام 1964، فاتحا لها أبواب الشهرة في العشرين من العمر.

وهو دور منحها جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي. وتعاونت مع كبار المخرجين من رومان بولانسكي إلى لويس بونويل مرورا بأندريه تشينيه ولارس فون ترير، أرنو ديبلوشان وإمانويل بيركو، حيث قدمت فيلم الرعب «ريبالشن» لرومان بولانسكي عام 1965 وتفوقت في دور امرأة باردة مصابة بالفصام، وفي عام 1968 رُشحت لجائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم (بيل دو جور) للوي بونويل، و«لا سيرين دو ميسيسيبي» و«لو ديرنييه ميترو» لفرانسوا تروفو و«دانسر إن ذي دارك» للارس فون ترير. وفي 1993 رُشحت لجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «الهند الصينية» (أندوشين) لرجيس فارنييه والتي فازت عنه ايضا بجائزة سيزار عام 1993.

الاكاديمية الفرنسية جينيت فنساندو وصفت كاترين بأنها من النجمات المثيرات والبطلات المتحررات، فيما اختارت مجلة «لوك» الأميركية كاترين دو نوف كأجمل امرأة في العالم.

وذكرت وينايل لو جرا الأستاذة المحاضرة في العلوم السينمائية في كتابها «دونوف الأسطورة) إلى أن الممثلة الفرنسية «باتت رمزا من رموز الهوية الاجتماعية الثقافية الفرنسية».

وكان آخر أفلامها «الحقيقة» للمخرج الياباني هيروكازو كور إيدا ودار حول فابين أم تجتمع بابنتها بعد سنوات من انقطاع الشمل بينهما، حيث تعمل الأم كممثلة مشهورة، وبالمصادفة تقدم فيلما من الخيال العلمي عن أم لا تشيخ، ولكن يقع التأثير الغامض للفيلم على العائلة وتنكشف الكثير من الحقائق في الواقع.

وكانت كاترين دونوف تصور منذ أسابيع فيلم «دو سون فيفان» (في حياته) للمخرجة إيمانويل بيركو.

