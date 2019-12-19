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أكد الفنان خالد الصاوي أن فيلم «شريط 6» تجمعت فيه كل عوامل النجاح، متمنيًّا أن ينال وقت طرحه في السينما إعجاب الجمهور. وأوضح الصاوي أن قصة الفيلم تناقش قضايا ومشكلات الشباب من خلال 3 شخصيات يعانون الإدمان، مشيرًا إلى أن دوره في الفيلم مختلف عن باقي الأدوار التي قدمها من قبل. وعبّر عن سعادته بالتواجد في الفيلم مع الأبطال المشاركين، لافتًا إلى أن قصة الفيلم رائعة يبذل فيها المخرج محمد سلامة مجهودًا كبيرًا مع طاقم العمل حتى تخرج ببراعة تليق بالجمهور.

وقال الصاوي إنه يختار أعماله بعناية، يفكر في خطواته، وأكثر ما يجذبه للمشاركة في أي عمل فني هو قصة العمل.

ويعمل طاقم عمل الفيلم على قدم وساق للانتهاء من تصويره، ليدخل بعدها في مرحلة المونتاج، استعدادًا لعرضه في موسم أفلام منتصف العام، ومن المقرر طرح الإعلان الدعائي في غضون أيام بعد انتهاء عملية التصوير التي أوشكت على النهاية.

