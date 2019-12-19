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انتهت الفنانة جميلة عوض من تصوير فيلمها الجديد «بنات ثانوي» في أولى بطولاتها السينمائية، والمقرر عرضه بالسينمات 7 يناير المقبل.

وتجسد جميلة في الفيلم شخصية فتاة بالصف الثاني الثانوي في مدرسة حكومية وتخوض مشكلاتها شأنها شأن فتيات وشباب جيلها بهذه المرحلة.

ومن جانبها قالت جميلة إنها سعيدة جدا بتجربة سينمائية نسائية تتصدر بطولتها فتيات، وهو أمر جيد أن نشهده بالسينما المصرية بعد أن تحمس له المنتج أحمد السبكي. أحببت تفاصيل الدور المختلفة؛ حيث أجسد دور فتاة مراهقة في مدرستها الثانوية الحكومية، وهذه الفئة الاجتماعية بخلفياتها الشعبية لم ألعبها من قبل. وأضافت أنها حاولت أن تستعد للدور بمراقبة بعض فتيات المدارس الثانوية الحكومية والانتباه لتصرفاتهن والاستماع إلى لغة حوارهن وتعبيرهن عن مشكلاتهن التي تؤرقهن.

وأشارت إلى أن هناك مشاهد صعبة بالفيلم بها انفعالات مركبة، لكن التجربة بأكملها كانت ممتعة وشهدت الكواليس ألفة بين فريق العمل، فهي بطولة نسائية ونحن فتيات ننتمي لنفس الجيل ونملك أفكارا متقاربة وحس دعابة متشابه.

«بنات ثانوي» تدور أحداثه حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، حيث يتعرضن لما يحدث لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذاتهن خلال مرحلة المراهقة.

