آراء

بالرغم من ان اللغة هي أداة تعبر عن جملة من المشاعر والأحاسيس إلا ان الكثيرين يعتقدون بأنها اداة جامدة لا تتعدى القلم والورق الذي تكتب به، ولكن حقيقة الواقع انها كائن حي.. يعيش وينمو ويتفاعل ويتكاثر وفق تأثير الظروف المحيطة، فحياة اللغة وتفاعلها دليل على حياة الثقافة ومرونتها وقدرتها على ان تكون مرآة للتقدم العلمي لهذه الشعوب، ومؤشر تقدم اللغة هو تراكم المفردات المعرفية ودخول المزيد من التعبيرات والمصطلحات، وبالرغم من غزارة وكثافة اللغة العربية إلا ان البعض يحاول ان يصفها بالجمود بسبب عدم دخول مصطلحات جديدة، وغالبا تلك المصطلحات تأتي بفعل التخصصات العلمية. واشكالية اللغة العربية بالرغم من جمالها واصالتها إلا انها لا تقف عند ذلك بل في سوء تعليمها وعدم القدرة على ممارستها والتحدث بها بشكل سليم، نستذكر تلك الأزمات ونحن نحتفي هذه الأيام في اليوم العالمي للغة العربية.

يعتبر 18 ديسمبر يوما عالميا للغة العربية وفقا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 3190 الصادر في عام 1973، وبموجبه تم ادخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، وهو اقتراح تقدمت به المغرب والسعودية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، والحقيقة ان اهمية تلك اللغة لا نحتاج الى ان نتذكرها عبر يوم عالمي، كونها اداة نستخدمها بشكل يومي للتخاطب والتواصل، ولكن اهمية ذلك اليوم ان العالم اجمع يعبر عن تقديره واحترامه واعجابه بهذه اللغة، وهي لغة الضاد.. لغة القرآن.. اكبر لغات العالم بلاغة وجمالا.

كما انها مناسبة تحتفي بها جميع المؤسسات الثقافية والعلمية، وهي مناسبة نحن بأمس الحاجة اليها مع تزايد اعداد الطلبة الذين يفضلون الحديث والكتابة والتعبير باللغة العامية او عبر كتابة سيئة، تفتقد الى ابسط قواعد اللغة. كل تلك الظواهر تدق ناقوس الخطر لنصحح المسار، وتعيد احياء هذه اللغة الجميلة التي تتوق اليها الكثير من الشعوب لتعلمها والحديث بها بطلاقة، فالنحافظ على ما بين ايدينا.

