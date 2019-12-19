آراء

من الواقع المنظور تبدو الحكومة الكويتية برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد أكثر حكومة في تحمل أعباء وضغط المرحلة الراهنة فهي تواجه تحديات كبيرة من حيث المسؤولية والمساءلة.

فحكومة الخالد كان مخاض ولادتها عسيرا وطويلا عكس ذلك حساسية التوقيت والمرحلة الحالية والتركة الثقيلة التي ورثتها عن الحكومة السابقة من ملفات كبرى ومعضلات خطيرة أهمها ما يتعلق بالفساد وكيفية مواجهته والحد منه بعد أن صار عنوان هذه المرحلة وتصدر الاهتمام الرسمي والشعبي واتضح ذلك من خلال الحرص الشديد من المقام السامي لأمير البلاد الذي وضع هذا الملف أمام سمو الرئيس ووزرائه الجدد على رأس الأولويات المطلوب التصدي لها محملا اياهم عبء الثقة التي أولاهم اياها والمسؤولية أمام الدستور والقوانين. ولعل ما يضاعف هذه المسؤولية هو ما ستواجهه الحكومة من مساءلة برلمانية خلال الفترة المقبلة حيث دور الانعقاد الأخير من عمر مجلس الأمة وما تتسم به من محاولات تسجيل البعض لمواقف سياسية وتكسب انتخابي تمهيدا لضمان الوصول مجددا للمقاعد البرلمانية.

لذلك تجد الحكومة الجديدة نفسها بين مطرقة مجلس الأمة والتسخين النيابي القادم ضدها وبين سندان الفساد الذي تغلغل في بعض مفاصل الدولة وأصبح تحديا صعبا وعصيا على الحل والمعالجة ما لم تكن هناك اجراءات استئصالية لجذور منظومة الفساد.

وعلى الرغم من صعوبة هذا التحدي الا أن نقطة القوة التي يجب أن تستغلها حكومة صباح الخالد هي الدعم الصادق واللامحدود الذي حصلت عليه من صاحب السمو الأمير حفظه الله وتوجيهاته بالتأكيد على سيادة القانون وحرمة المال العام، فهذا التفويض من أبو السلطات يعطي للوزراء كل في اختصاصه الحصانة والقوة للمضي بلا تردد نحو الضرب على أيادي الفاسدين مهما كانت مواقعهم ومهما بلغ نفوذهم، الأيام القادمة هي ميدان الاختبار الحقيقي لعزم الحكومة وحزمها.

