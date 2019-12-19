آراء

لم نكد نخرج من تداعيات وكوارث أمطار العام الماضي حتى جاءت إلينا الأمطار هذا العام لتزيد الطين بلة وتكشف عن فساد مستشرٍ متغلغل بعد أن ألحقت الاضرار الفادحة بالبيوت والشوارع والمحال.

نصف ساعة من الامطار كانت كافية لتدمير الكثير ولولا رحمة الله سبحانه وتوقف الامطار سريعا لحدث ما لا يمكن تخيله. صور كثيرة وفيديوهات كشفت حجم الكارثة الهائل الذي يدعونا الى ان نعيد حساباتنا في كل شيء.

عندما هطلت الامطار منذ سنتين تقريبا دمرت كل شيء.. الشوارع والجمعيات والمستشفيات والاسواق والمجمعات الضخمة ويتكرر المشهد كل عام والسؤال: من المسؤول عن تكرار هذه الكوارث؟! قطعا الحكومة هي المسؤول الاول والاخير والتي لم تتعلم من دروس الماضي وتصلح الخلل ولكن للأسف لدينا حكومة وزراء لا يهمهم شيء سوى توزيع المناقصات للشركات الفاشلة وسرقة الاموال بحجة الاصلاح والبناء.

لقد أصيب المواطنون والوافدون جراء هذه الامطار بكوارث عديدة فمن يعوضهم بعد خراب سياراتهم وغرق منازلهم، وهل يعقل أن مستشفيات بهذا الحجم كلفت المليارات تغرق بمجرد هطول الامطار وكذلك المجمعات والجمعيات التعاونية والاسواق.

الفساد الذي ينخر في مؤسسات الدولة وادارات البلد متى ينتهي؟! فلم نسمع يوما عن محاسبة فاسد أو مختلس ولم نرَ أن شركة تم تحويلها إلى النائب العام جراء إهمالها وعدم التزامها ببنود ومواصفات المشاريع المسندة اليها، بل بالعكس ان هذه الشركات الفاشلة كل يوم نسمع عن إسناد مشاريع أخرى اليها ونشاهد كيف يتم ارساء المناقصات عن طريق المجاملات والهدايا والهبات والواسطة دون النظر الى الكفاءة والقدرة على تنفيذ المشاريع بمواصفات عالمية.

إن الكويت تنفق المليارات في اسناد المشاريع وهذه المليارات كفيلة بأن تجلب لنا أفضل الشركات العالمية والتي تنجز المشاريع وفق أعلى المواصفات في العالم. إذاً ما هو الحل هل ننتظر الى المطر القادم حتى تتكرر الكوارث وتتحطم سياراتنا وبيوتنا وأثاث منازلنا وزجاج سياراتنا جراء الحصى المتطاير؟ أم الحل أن نقف على مشاكلنا ونعترف باخطائنا ونسعى جاهدين الى اصلاح الخلل المتجذر في كل وزاراتنا؟

إن «درة الخليج» كانت تتباهى أمام الدول بجمالها ورونقها تخلفت الآن عن ركب جيرانها من الدول الاخرى التي سبقتنا سنين ضوئية في كل المستويات وسر تقدم هذه الدول هو أنها تخلصت من «الفساد».

