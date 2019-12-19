آراء

انه صمت أخفت من صمت القبور. فيوميا تتحدث وسائل الاعلام الصهيونية عن اتصالات بين هذا المسؤول الصهيوني وتلك الجهة الرسمية العربية، ويوميا تمتلئ وسائل التواصل الاجتماعي بصور الزائرين الرسميين وغير الرسميين من الشخصيات الصهيونية المستهزئة بهذا البلد العربي أو ذاك، حيث يزورون المواقع السياحية، ويجوبون الشوارع، ويدخلون دور العبادة، ويجلسون في مقدمة المؤتمرات، ويؤكدون استقبالهم والترحيب بهم من قبل هذا المسؤول العربي أو ذاك النجم الشعبي العربي، ويوميا تتحدث الدوائر الأميركية الرسمية أو وسائل اعلامها عن قبول بعض القادة العرب حضور اجتماع مشترك مع بعض القادة الصهاينة في واشنطن من أجل ترتيب هذا الحلف العسكري، أو تلك الاتفاقيات الاقتصادية، أو ذلك التنسيق الأمني الاستخباراتي، مع المؤسسات الصهيونية.

يحدث كل ذلك أمام شعوب عربية تتساءل، باستغراب وغضب وحسرة، مدى صدقية الأخبار التي تسمعها والصور التي تراها، وتنتظر أن تسمع أو تقرأ تعليقا رسميا عربيا واحدا ينفي أو يؤكد أو يستهجن. لكن تلك التساؤلات لا تقابل الا بصمت القبور وظلامها الداكن.

في الواقع، ليس ذلك بمستغرب. ليس بمستغرب، بل ومنتظر، من قوى وشخصيات تفشل ابان حملها للمسؤولية فشلا ذريعا في بناء تنمية انسانية شاملة، لكن اعلامها لايتعب عن الحديث عن الانجازات المتوهمة، وتفرط في استقلالها الوطني والقومي، لكن اعلامها لايخجل من اعتبار ذلك واقعية في عالم عولمي لا مكان فيه لكلمات من مثل الحرية أو الاستقلال أو حماية الاقتصاد الوطني.

وبالطبع فان وسائل الاعلام الرسمية تلك أن تغمض أعينها عن رؤية ماتفعله دولة مثل أميركا، عرابة العولمة وقائدتها، من حماية لاقتصادها ودفاع عن استقلاليتها في اتخاذ القرارات الكبرى، وذلك عندما تتعارض مصالحها الوطنية مع متطلبات العولمة التي أسستها ورعتها. انه الكبرياء الوطني والقومي الأميركي الذي لاتعيه ولاتشعر به تلك الجهات الاعلامية التي لا تعرف الا مدح الدافعين وذم المخالفين، حتى ولو كانوا من أشد المحبين لأوطانها وشعوبهم، ومن القابضين على الجمر بصبر وتحمل. حتى تفهم اليأس والشعور بالمذلة والغضب الصامت عند الشعوب ماعادت تمارسه عقول وقلوب القائمين على ذلك الاعلام.

من هنا ترديد الناس في مجالسهم الخاصة والعامة بأن السكوت هذا، والصمت المريب ذاك، هما علامة الرضى والمباركة والتمني التي تقبع وراء الأقنعة السياسية التي تتميز بها مجتمعات بلاد العرب.

هل يستغرب، اذن، المسؤولون العرب عندما يصل شباب وشابات بلدانهم الى أقصى حالات التطرف في شعاراتهم وتحركاتهم الصاخبة المليئة بألف مأساة ومأساة؟ فهؤلاء لايرون برلمانات تناقش بحرية وصدق، أو تعترض بموقف رجولي غير انتهازي، وهم لايستطيعون أن يكونوا صادقين مع النفس عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة لهم الا ومصيرهم السجن والنفي والتهميش وفقدان الوظائف ورؤية دموع أهاليهم ومحبيهم، وهم لايجدون، الا في ما ندر، اعلاما مستقلا نزيها يعبر عن آلامهم وأحلامهم وتطلعات مستقبلهم، وهم لايسمعون من المسؤولين الا غمغمات التطمين والوعود المؤقتة المسكنة المخدرة.

عنذ ذاك، وكما الحال مع المريض النفسي المتوجع اليائس، يفضلون الموت على يد الميليشيات والأمن المجنون والمندسين على العيش في حالات اليأس والقنوط وقلة الحيلة والتسكع في الشوارع والخجل من أهليهم وأصدقائهم ومجتمعاتهم.

لايستطيع الانسان أن يفهم غياب الوعي الانساني المتعاطف المتفهم عند الكثير من المسؤولين والأنظمة. نقول غياب الوعي، تجنبا للاتهام أو الشتم أو قراءة النيات. والصمت الذي تمارسه بعض الشخصيات وبعض قوى الحكم هو أقصى غياب ذلك الوعي.

فالتاريخ مليء بأنواع كثيرة من أنظمة حكم، حتى ولو لم تستند على شرعية تعاقدية ديموقراطية واضحة مقبولة، لكنها تميزت بعقل واع متوازن وبحد أدنى من وخز ضمير انساني مستيقظ.

نحن لا نطلب الكثير عندما نطالب بأن تحترم الشعوب، وعلى الأخص شبابها وشاباتها، على الأقل من خلال الاجابة على تساؤلاتها، والصدق معها، وتجنب الغمغمة البليدة عند التخاطب معها. فالشعوب أذكى كثيرا مما تتصورون.

