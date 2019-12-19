آراء

«إذا لم تزد شيئاً على الدنيا كنت زائداً فيها» مصطفى صادق الرافعي

لم أجزع حينما سمعت خبر زملينا الموجه واستاذنا المعلم د. سعود الحربي وزيرا للتربية- بل فرحت واستبشرت- فهو من أهل الميدان، وقديما قالوا: «ليس المخبر كالمعيان، فمن ذاق عرف ومن عرف نال الشرف» وإني لأعلم علما لا يساوره شك أن اصلاح التربية ليس بالامر السهل، فهي من كُبرى وزارات الدولة، وتلامس جميع شرائح المجتمع، وبها تكون الواسطات فوق كل اعتبار، وفوق كل قانون واتزان، وفوق قوة الوزير نفسه، الذي ربما يستجوب من اجل نقل معلمة لمدرسة ليس بها حاجة لها.

ولقد رأينا العجب العجاب في الواسطات في السنوات الماضيات. فما الوزير أو أنا او غيره، من ينشدون الإصلاح -ما استطعنا- الا ترس في منظومة مشرئبة بالفساد، من مفرق رأسها إلى اخمص قدمها، «ومن كان منكم بلا خطيئة فليرمينا بحجر» وأقول لمعاليكم: أن من ديدن وزراء التربية فيما سلف، ترك أثر وقرار يحمل بصمة لهم، فوزير التربية أحمد الربعي رحمه الله «الهرم المقلوب»، ونورية الصبيح «النظام الموحد» و«الملف الانجازي»، وأحمد المليفي «الفلاش مموري»، وغيرهم الكفايات.. الخ، وهلم جرا وضربا ونصبا بالتربية والتعليم، دون الرجوع للدراسات الفنية الاكاديمية، ودون دراسة للوقائع الاجتماعية، فكل وزير يريد ان يترك له أثرا سلبيا كان أم ايجابيا، في حائط التعليم ووزارة التربية، كبناة الاهرام وفراعين الزمان التليد، فمنهم من ترك جرحا ولم يندمل ويبرى منه الميدان التربوي، فنحن نعيش في زمن كثر به المنافقون والمهرجون والمتفيهقون الذين يبحثون عن مجد شخصي على حساب العمل الأخلاقي والمهني، فما رأيناه طيلة السنوات المنصرمة أن كل وزير يأتي متلفا وناسخا للأحكام من سبقوه -ذات اليمن وذات الشمال- وما الوزير العازمي عنهم ببعيد.

فلا تتوقع أن يستمر وزيرنا العزيز، فربما تتشكل وزارة جديدة بعد الانتخابات، ولا نريد عقد الآمال على الأشخاص،إنما على الأفكار والمنظومات، فالدولة المتقدمة تعول على المؤسسية لا العقلية الفردية.

ولا يقعد معالي وزيرنا بمكانه ويذهب ليأتي وزيرا غيره ويمحو ما قدمت يدا من قبله فيكون سلفا وآثرا.

ووزارة التربية ليست بدعا عن باقي وزارات الدولة،بأنها تدار بعقلية أفراد ووكلاء ومتنفذين وتجار لا بعقلية مؤسسات وأفكار وأبحاث، فكل وزير ينسخ ما كتب سابقوه، وكل وكيل يطمس ما عمل صاحبه وأخيه.. «ولكل نبأ مستقرٌ». والتربية يجب عليها أن لا تتخبط خبطاً عشواء، فهي مدار كل الوزارات ومنها تتخرج كل المهن، وحاجيات سوق العمل، فإن صلح التعليم، صلح المجتمع كله. وإن فسد، فسد المجتمع كله. فوزارة التربية هي قلب المجتمع ونبراس حياته، ومعقد آماله وطموحاته.

فلك أن تتصور يا أستاذ.. أنه ليس هناك سياسة تخطيط وشبكة تواصل بين سوق العمل ومتطلبات التعليم.

ليس هناك تواصل بين مخرجات التربية وسوق العمل، ويكفي تخصصنا الاجتماعيات -الذي انت به عليم - كيف طفح به اهل الميدان. وكم جنينا من واقع منهج الكفايات حتى الآن.

ولن نخرج من جحيم هذه القرارات الارتجالية، حتى تقاد وزارة التربية وتنقاد بعقلية مؤسسية مهنية لا تنظر لذلك العضو وذاك الوزير وذلك المشتكي، ويكون هذا القرار مدروسا ومستشارا من أهل الميدان قبل أن يكون قرارا فرديا فرعونيا يقول لهم: (ما أريكم إلا ما رأى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد).

فيا وزيرنا العزيز وزميلنا القدير.. هل ممكن ان تصلح ما افسده الدهر؟، وتقول لنا بعد انتهاء مدتكم وحقبتكم الوزارية بفخر واعتزاز: (هاؤم أقرءوا كتابيه؟..) اتمنى ان أرى النصف الممتلئ!!

«فما أضيق الحياة لولا فسحة الأمل»

