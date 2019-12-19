دوليه

قلب فلامنغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية تأخره أول من امس في الدوحة أمام الهلال السعودي بطل آسيا، الى فوز 3-1، منحه أولى بطاقتي المباراة النهائية لكأس العالم للأندية 2019. وفي مباراة المركز الخامس، اكتسح الترجي التونسي السد القطري 6-2، في لقاء «تاريخي» للمهاجم الليبي حمدو الهوني صاحب ثلاثية بمعادلة الرقم القياسي لأكبر عدد إجمالي من الأهداف في مباراة ضمن البطولة التي تستضيف قطر نسختها السادسة عشرة حتى بعد غد السبت.

لكن الأنظار اتجهت الى المباراة الثانية على ستاد خليفة الدولي: نصف النهائي الأول الذي بدا خلاله الهلال قريبا من مفاجأة بلوغ النهائي في مشاركته الأولى. لكن فلامنغو، بقيادة المدرب السابق للهلال البرتغالي جورج جيزوس، فرض واقعيته من خلال المهارات الفردية وسرعة لاعبيه في الشوط الثاني، وسجل ثلاثة أهداف يعود الفضل فيها الى أفضل لاعب في المباراة برونو هنريكي الذي صنع الأول والثالث، وسجل الثاني.

وقدم الهلال بإشراف مدربه الروماني رازفان لوشسيكو أداء قويا في الشوط الأول، احتوى من خلاله منافسه بطل الدوري البرازيلي، وحتى التقدم بفضل هدف سالم الدوسري في الدقيقة 18، بتسديدة قوية من داخل المنطقة.لكن فلامنغو دخل الشوط الثاني بشكل مختلف تماما، وعادل النتيجة سريعا بعد تمريرة متقنة داخل المنطقة من هنريكي الى جيورجيان دي أراسكاييتا غير المراقب، فحولها سهلة الى شباك الحارس عبدالله المعيوف (49).

وانتظر الفريق البرازيلي حتى الدقائق الأخيرة لتسجيل هدفين متتاليين، أولهما برأسية هنريكي (78)، والثاني بالخطأ من عبدالله البليهي في مرمى فريقه أثناء محاولته قطع تمريرة من اللاعب نفسه (82).

وقال هنريكي «أعتقد اننا لم نضغط بما فيه الكفاية في الشوط الأول ولم نلعب أيضا بشكل يعتمد على المهارات الفردية في الشوط الثاني بدأنا بالتحرك بشكل أكبر واستطعنا خلخلة الفريق المنافس وزدنا من السرعة».وتابع «في استراحة ما بين الشوطين تحدثنا مع المدرب وكنا ندرك ان الهلال لن تسعفه السرعة والقوة البدنية. في الشوط الثاني بدأنا نلعب أفضل».

وفشل الهلال في أن يصبح ثاني فريق عربي تواليا يبلغ النهائي بعد العين الإماراتي (خسر في الموسم الماضي أمام ريال مدريد الإسباني)، والثالث في تاريخ البطولة مع الرجاء البيضاوي المغربي (خسر نهائي 2013 أمام بايرن ميونيخ الألماني).

وكان الهلال بلغ نصف النهائي بعد فوزه في الدور الثاني على الترجي 1-0، بينما بدأ فلامنغو مشاركته الأولى أيضا مباشرة من نصف النهائي.في مؤتمره الصحافي، أشاد جيزوس بالفريق الذي تولى الإشراف عليه لأشهر قليلة في 2018، قبل أن تؤول المهمة في صيف العام الحالي الى الروماني رازفان لوشيسكو.وقال جيزوس «في الدقائق الثلاثين الأولى لم تسنح لنا الفرص وهذا يعود للعمل الكبير للفريق السعودي».لكن إشادة المدرب المخضرم بلاعبيه كانت أكبر، فهم ساهموا في جعل تأهل فريقهم «مستحقا إلى المباراة النهائية. كان هو المسيطر تفوقنا عليهم فنيا وتكتيكيا خاصة في الشوط الثاني».من جهته، أبدى لوشسيكو خيبة أمل يرافقها «فخر» بلاعبي الفريق السعودي الذين كانت لهم 11 محاولة على مرمى فلامنغو مقابل تسع للأخير.وقال «حصل على فرص سهلة تمكن بالتسجيل من خلالها لا أذكر فرصا مهمة أخرى لفلامنغو (باستثناء الأهداف)، لكننا حصلنا على أكثر لاسيما في الشوط الأول»، وكان يجدر بلاعبيه استغلالها.

ويخوض الهلال السبت مباراة المركز الثالث مع الخاسر في نصف النهائي الثاني، والتي سيفتقد خلالها البيروفي أندري كاريو، أفضل لاعب في المباراة الأولى، لنيله بطاقة حمراء مباشرة لخطأ قاسٍ على دي أراسكاييتا (83)، أثار توترا بين الجهازين الفنيين للفريقين.

