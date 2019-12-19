دوليه

أهدر بوروسيا دورتموند فوزا في المتناول على ضيفه لايبزيغ المتصدر بسبب أخطاء دفاعية كارثية وسقط في فخ التعادل 3-3 أول من أمس على ملعب «سيغنال إيدونا بارك» في دورتموند في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من الدوري الألماني. وكان بوروسيا دورتموند في طريقه إلى تحقيق فوز سهل وإسداء خدمة لبوروسيا موشنغلادباخ لاستعادة الصدارة من لايبزيغ عندما تقم بثنائية نظيفة في الشوط الاول للاعبيه يوليان فايغل (23) ويوليان براندت (34).لكن خطأين فادحين لحارس مرماه الدولي السويسري رومان بوركي وبراندت سمحا للايبزيغ بإدراك التعادل عبر هدافه الدولي تيمو فيرنر (47 و53) رافعا رصيده إلى 18 هدفا هذا الموسم ولحق بمهاجم بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي الى صدارة لائحة الهدافين.

ومنح الدولي الإنكليزي جايدون سانشو التقدم مجددا لبوروسيا دورتموند بتسجيله الهدف الثالث (55)، لكن إصابته التي اضطرته إلى ترك مكانه للبولندي لوكاس بيتشيك أثرت على الأداء الهجومي لفريقه الذي استقبلت شباكه هدف التعادل عبر البديل الدولي التشيكي باتريك شيك المعار من روما الايطالي (77). وتوقفت الانتصارات المتتالية للفريقين عند ستة للايبزيغ الذي حافظ على الصدارة برصيد 34 نقطة. وقسا ماينتس على مضيفه فيردر بريمن عندما تغلب عليه بخماسية نظيفة.وحسم ماينتس نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله رباعية كان بطلها السويدي روبن كايسون صاحب ثلاثية «هاتريك» في الدقائق 10 و19 و38، فيما سجل حارس المرمى التشيكي ييري بافلينكا الهدف الثاني للضيوف بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 15.

وختم الفرنسي جان فيليب ماتيتا المهرجان بالهدف الخامس في الدقيقة 81.وهو الفوز السادس لماينتس هذا الموسم والأول بعد خسارتين متتاليتين فرفع رصيده إلى 18 نقطة منفردا مؤقتا بالمركز الثالث عشر.

في المقابل، مني فيردر بريمن بخسارته الثالثة على التوالي والخامسة في مبارياته السبع الأخيرة والثامنة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر.

وأكرم أوغسبورغ وفادة ضيفه فورتونا دوسلدورف بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها فيليب ماكس (32 و72) والكرواتي تيم ييدفاي (61)، فيما خسر أونيون برلين أمام ضيفه هوفنهايم بهدفين نظيفين سجلهما التوغولي إهلاس بيبو (56) والنمسوي كريستوف باومغاتنر (90+1).

