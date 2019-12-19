دوليه

أصبح رينس وليل أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الرابطة الفرنسية، بفوز الأول على ضيفه مونبلييه 1-0، والثاني على مضيفه موناكو 3-0 أول من امس في ثمن النهائي. في المباراة الأولى، سجل لاعب خط الوسط ماثيو كافارو الهدف الوحيد في الدقيقة 78 من ركلة جزاء، بعد لمسة يد على المدافع البرتغالي بيدرو مينديش. ولعب الضيوف بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 69 بعد طرد اللاعب الصربي ميهايلو ريستيتش بالبطاقة الحمراء المباشرة، بعد عرقلة المهاجم البديل اليوناني اناستانيوس دونيس المنفرد بالحارس.وفي الثانية، قسا ليل على مضيفه موناكو بثلاثية نظيفة.وافتتح النيجيري فيكتور اوسيمهين التسجيل في الدقيقة 19، واضاف بديله لوك ريمي الهدفين الثاني والثالث (45+2 و86).

