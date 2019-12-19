دوليه

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أول من امس دعمه نادي أرسنال الإنكليزي ونجمه الألماني من أصل تركي مسعود أوزيل أمام الانتقادات التي واجهها الأخير من الصين ردا على تغريدته المثيرة للجدل التي انتقد فيها بكين على طريقة تعاملها مع الأقليات المسلمة الأوغور في إقليم شينجيانغ. وقال بومبيو في تغريدة على حسابه تويتر «يمكن لأجهزة الدعاية التابعة للحزب الشيوعي الصيني حظر مباريات مسعود أوزيل وأرسنال طوال الموسم، والحقيقة ستنتصر في نهاية المطاف».وشدد على أنه «لا يمكن للحزب الشيوعي الصيني أن يخفي عن بقية العالم انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الأويغور والأديان الأخرى». من جهتها، أعلنت الحكومة البريطانية أنها «تدافع عن حرية الكلام والتعبير وتدعو الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها»، مضيفة أنها «تعرب بانتظام للحكومة الصينية عن مخاوفها بشأن مسألة حقوق الإنسان في شينجيانغ».وكان اوزيل كتب الجمعة تغريدة عبر حسابيه على «تويتر» و»انستاغرام» انتقد فيها تعامل الصين مع الأقليات المسلمة في الإقليم الواقع في شمال غرب البلاد، وأيضا عدم تحرك الدول الإسلامية للدفاع عن الأويغور في وجه الانتهاكات التي يتعرضون لها.وكتب أوزيل بالتركية «القرآن يتم إحراقه... المساجد يتم إغلاقها... المدارس الإسلامية يتم منعها... علماء الدين يقتلون واحدا تلو الآخر... الإخوة يتم إرسالهم الى المعسكرات».وأضاف «المسلمون صامتون. صوتهم ليس مسموعا»، وذلك على صورة خلفيتها مساحة زرقاء عليها الهلال والنجمة، وهو ما يعتبره الانفصاليون الأويغور علما لـ «تركمنستان الشرقية».