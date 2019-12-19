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واصل الكويت تحقيق الانتصارات في دوري الكرة الطائرة وتغلب على القادسية بثلاثة اشواط نظيفة أول من امس، فيما لم يجد العربي وكاظمة صعوبة في تخطي الشباب واليرموك بالنتيجة ذاتها.

ورفع الكويت رصيده إلى 10 نقاط من 4 انتصارات دون هزيمة في صدارة الترتيب، يأتي بعده كاظمة بـ 8 نقاط من 4 انتصارات، ثم العربي والشباب 6 نقاط من انتصارين وهزيمتين للأول، وانتصار واربع هزائم للثاني، والقادسية 5 نقاط من انتصار و3 هزائم، واخيراً اليرموك 4 نقاط من اربع هزائم.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دورين حيث تتأهل الفرق الأربعة الاولى إلى المربع الذهبي الذي يقام بنظام الدوري ايضا من قسمين على أن يحقق اللقب من يجمع أكبر قدر من النقاط. وقدم الكويت في لقائه أمام القادسية مستوى متميزاً أكد من خلاله عزمه على مواصلة الهيمنة على بطولات الطائرة بعد أن حسم الاشواط الثلاثة لصالحه بكل جدارة واستحقاق. وانهى الابيض الشوط الاول 25-21 بفضل تركيز لاعبيه في الجانبين الدفاعي والهجومي. وحاول القادسية العودة إلى اللقاء في الشوط وقدم اداء لافتاً عبر تبادل النقاط مع خصمه حتى نهاية الشوط الذي حسمه الأبيض بصعوبة 25-23. ودانت السيطرة للكويت في الشوط الثالث الذي انهاه الأبيض بسهولة 25-12 محققاً الانتصار الخامس على التوالي في البطولة. وفي مباراة ثانية لم يجد العربي صعوبة في التفوق على الشباب بثلاثة اشواط نظيفة انهاها على التوالي 25-16، 25-22، 25-18. فيما كانت مباراة كاظمة مع اليرموك سهلة للأول الذي حسم الاشواط الثالثة 25-10 و25-10 و25-9.

