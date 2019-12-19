محلية

هنأ رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الشيخ سلمان بن ابراهيم، رئيس وأعضاء اللجنة الانتقالية للاتحاد الاماراتي على ثقة الجمعية العمومية مبدياً ثقته بقدرة اللجنة على القيام بالواجبات الموكلة اليها بكفاءة وانسيابية بما يصب في خدمة مسيرة كرة القدم الاماراتية.جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الشيخ سلمان مع الشيخ راشد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية للاتحاد الاماراتي وأعضاء اللجنة بحضور عدد من الشخصيات الرياضية في دولة الامارات.وتم خلال اللقاء استعراض افاق التعاون بين الاتحاد الآسيوي واللجنة الانتقالية للاتحاد الاماراتي وخطط وبرامج الاتحاد القاري الهادفة لتعزيز مسيرة الكرة الآسيوية ودعم الاتحادات الوطنية.

وأشار الشيخ سلمان الى أن الامارات تحتل مكانة متميزة على ساحة كرة القدم الآسيوية بفضل اسهماتها المؤثرة في انجاح المنافسات القارية مؤكدا حرص الاتحاد القاري على تقديم الدعم والمساندة للجنة الانتقالية لتحقيق طموحات منتسبي كرة القدم الاماراتية.من جانبه رحب النعيمي بزيارة بن ابراهيم مبيناً أن الزيارة تعكس حرصه على التواصل المستمر مع أسرة كرة القدم الآسيوية والوقوف على أبرز التحديات التي تواجهها الاتحادات الوطنية في مختلف أنحاء القارة.

