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أكد رئيس اتحاد رفع الاثقال طلال الجسار ان ما حققه المنتخب في البطولة العربية للعبة التي أقيمت في الاردن واختتمت منافساتها الاثنين الماضي دافع لاستحقاقات مقبلة. واعرب الجسار في تصريح صحافي خلال استقبال وفد المنتخب بقاعة التشريفات بمطار الكويت عن فخره بالانجاز الذي حققه أعضاء المنتخب وتحقيقهم 41 ميدالية ملونة وحصولهم على المركز الثاني. وثمن في المقابل الدعم اللا محدود الذي تلقاه الاتحاد من قبل الهيئة العامة للرياضة واللجنة الاولمبية. من جهته، قال امين سر الاتحاد مسيلم العدواني ان المنتخب سيبدأ قريبا تحضيراته لبطولة الخليج للعبة والتي ستستضيفها الكويت في فبراير المقبل وبطولة غرب اسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. واشار العدواني الى ان الاتحاد سيبذل قصارى جهده لمواصلة مسيرة تحقيق الانجازات لرفع اسم الكويت عاليا. من ناحيتها، اهدت اللاعبة طفول الحسن والحاصلة على ثلاث ميداليات برونزية في اول مشاركة لفريق السيدات الفوز للقيادة السياسية والشعب الكويتي. وأكدت الحسن ان مشاركتها في فئة وزن 49 كيلوغراما كانت صعبة وتتطلب مجهودا اكثر لافتة الى انها تسعى للوصول لمراحل متقدمة في اللعبة.

