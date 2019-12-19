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هذا هو النجم الصيني السابق دونغ فانغ تشو الذي لعب مباراة واحدة فقط لنادي مان يونايتد الانكليزي خلال فترة عقده بين عامي 2004 و2008 حيث وقفت ظروف الاصابة واذن العمل واجادة اللغة ضد بروزه مع «الشياطين الحمر» بعد أن ضمه المدرب المحنك السابق اليكس فيرغسون الى الفريق وعمره لم يتجاوز 19 عاما. وينفي دونغ ان انتقاله الى مان يونايتد كان لمجرد بيع القمصان في الصين أو جذب الشركات الصينية ويؤكد أنه لم يندم على تلك التجربة لأن اعارته الى رويال أنتويرب البلجيكي أبرزت إمكاناته بتسجيله 30 هدفا في 53 مباراة.

وكالة الصحافة الفرنسية القت الضوء على دونغ (34 عاما) بعد الاعتزال وكشفت عن اشرافه على تدريب الأطفال وبعضهم من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة شيامن ليساعد في نقل معرفته بكرة القدم إلى الجيل القادم في الصين. (الصورة من أ. ف. ب)

